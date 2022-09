Jorge Luis Pinto a Deportivo Cali: qué falta para el anuncio, dirigir a Teo y objetivos

Deportivo Cali quiere salir de la difícil situación deportiva y administrativa que está viviendo. Después de la salida de Mayer Candelo, el conjunto 'azucarero' está en la búsqueda de un nuevo entrenador que asuma el reto, teniendo en cuenta que en la temporada 2023 estará comprometido en la tabla del descenso.

El principal candidato que tiene el equipo vallecaucano es el técnico mundialista Jorge Luis Pinto, quien ya ha hablado con Luis Fernando Mena, presidente de la institución, a quien le presentó su proyecto.

Pinto habló este jueves 29 de septiembre en el programa En La Jugada de RCN Radio, en donde dio detalles sobre cómo va la negociación y qué aspectos faltan para concretar su contratación.

"No podemos adelantar nada. Tenemos que esperar a que el presidente hable con el comité ejecutivo. Ya le presente mis puntos de vista, lo que pienso y veo necesario. Él lo va a presenta al comité y quedamos en volver a hablar este viernes o el sábado".

Por qué dirigir a Cali

"Son los retos de la vida que uno debe asumir, servirle a una institución como el Cali. Sabemos la estructura y todo lo que han hecho para poder trabajar, eso motiva".

Trabajar con la cantera

"Es supremamente importante en una institución como Cali, pero no debe sobrepasarse. Hay que tener el equilibrio. Hay que saberlo llevar, es uno de los objetivos de Cali. Vamos a conocer a los jugadores, a algunos los he visto, pero esperemos que ocurre".

Cómo trabajar con Teo Gutiérrez

"Hay que ponerle las cosas sobre la mesa, dialogar con él mucho, entender los momentos y hacerle saber la responsabilidad que tiene como jugador del Cali. Habrá que hablar con él y dialogar mucho. Todas las circunstancias que tiene que ver con él, lo que representa para el club club. Todo depende del manejo de las situaciones y poderle sacar provecho, a que sea productivo".

Problemas con el descenso en el 2023

Es un lio muy grande. No es fácil, es difícil. Somos conscientes, el presidente de Cali es una persona muy formal y me expuso toda la situación. Hay algunas alternativas que ellos tienen. Esperar a ver, tengo fe que si voy al Cali nuestro trabajo va a servir. El trabajo no traiciona. Si el grupo de jugadores trabaja haremos cosas buenas. Necesitados la unión de todos".

Cuándo asumiría como técnico

"Es uno de los puntos que vamos a analizar. La decisión la tomará el comité ejecutivo. A mí me gustaría después, pero si lo deciden ahora lo haremos".

Objetivos

"Salir de la posición en la que quedará a final de la temporada. Cali nunca puede estar por fuera del octavo puesto. También hay que sumar para alejarnos del descenso. Y finalmente el poder tener jugadores de la casa y poder construir un equipo".