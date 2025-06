Jorge Luis Pinto bajó la caña a JuanFer Quintero: “Ya pasó de moda”

“ESO YA PASÓ DE MODA”; JORGE LUIS PINTO SOBREE JUAN FERNANDO QUINTERO

En Supercombo de Cali, Jorge Luis Pinto analizó el semestre del América de Cali y, evidentemente, de Juan Fernando Quintero que se podría despedir de la institución en el Pascual Guerrero contra el Deportivo Independiente Medellín, primer finalista de la Liga BetPlay 2025-I.

El entrenador santandereano no dudó en apuntar al volante antioqueño, “hoy figuras como Quintero no definen un equipo, eso ya pasó de moda, eso lo hizo Pelé y Messi en algunos partidos. Todos esperamos muchas cosas de Quintero, ha dado algunas, pero no es el boom futbolístico que todos creen. No creo que haya dado una respuesta de gran nivel superior a todos los jugadores del América”.

En el caso de Duván Vergara y Juan Fernando Quintero, aseguró que, “Duván es un jugador de selección. Debieron haberlo llevado para este doblete. JuanFer hay que saber cómo juega, es ese jugador que tuvo el fútbol de poner dos o tres pase gol, a veces lo encuentra y a veces no, pero deja varios vacíos en muchos aspectos que el fútbol exige”.

Posteriormente, puso el ejemplo del Paris Saint-Germain dejando claro que no pasa por la categoría de jugadores, sino por lo colectivo, “el mejor ejemplo para el fútbol es el PSG, tenía a los tres mejores jugadores del mundo: Messi, Neymar y Mbappé, pero no eran completos. No ganaron lo que tenían que ganar. El colectivo siempre pesa mucho más que esas figuras”.

LA REGULARIDAD, EL OTRO PROBLEMA DE JUAN FERNANDO QUINTERO

Aunque dejó buenas impresiones, parece que sucederá lo que se ha visto en los últimos años con Juan Fernando Quintero por su poca continuidad dentro de un equipo. El volante antioqueño firmó un contrato de tres años, pero todo indica que no respetará su vínculo y saldrá de manera anticipada.

En Racing, también tenía contrato vigente, pero buscó la salida para estar cerca de su familia por la situación compleja que vivió su esposa. Duró seis meses en la ‘Academia’ y ahora en América, todo apunta a lo mismo. Jorge Luis Pinto lo fulminó por ese aspecto de la poca continuidad dentro de una institución.

El ex técnico del Deportivo Cali sentenció que, “con todo respeto para JuanFer, pero está jugando seis meses en un equipo, seis meses en otro y lo cierto es que se quiere ir porque le dicen alguna cosa y también se necesita tener un poquito de constancia y regularidad”.