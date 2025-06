Jorge Soto sorprendió al hablar de su futuro en el América; vuelve Graterol

Jorge Soto y su situación contractual con el América de Cali

El arquero colombiano que ha tenido experiencia en clubes como Llaneros, Jaguares y Envigado se ha convertido en una pieza importante para el técnico Jorge el ‘Polilla’ Da Silva, habló de lo que puede pasar en su futuro tras sus buenas actuaciones y sabiendo que Joel Graterol volverá para el segundo semestre de este año.

“Si llegan opciones a nivel internacional se analizarán, esta es la vida del deportista y a lo que le apuntamos, seguir creciendo por nuestra carrera, por nuestras familias, por nuestro proyecto de vida, todavía tengo un año de contrato con el América y en el fútbol no se sabe que pueda pasar en un mes, en 6 meses o en un año, cualquier cosa puede pasar”, aseguró Jorge Soto en una entrevista para el programa Planeta Fútbol de Antena 2.

Y es que Soto tendrá que pelear puesto el próximo semestre con Graterol y Santiago Silva, por eso, el pereirano no quiso tomar partida en ese asunto y dejarlo a las directivas: “Ahí si tienen que llamar al ‘Polilla’ y a Doña Marcela a ver qué van a hacer, yo trabajo para mejorar, pensando en mí y tratando de ayudar al equipo y al que está al lado, el resto son decisiones que no me competen a mí entonces no me preocupo con eso” añadió el arquero.