José Arastey ratificó el proyecto de Envigado en el FPC y lo comparó con otros equipos

Envigado FC le sigue apostando a la formación de futbolistas a pesar de no obtener los mejores resultados en la Liga BetPlay Dimayor. En este 2021, el conjunto 'naranja' registra siete puntos tras una victoria, tres empates y tres derrotas.

El actual líder del proyecto del equipo antioqueño es el español José Arastey Eres, quien desde el 2019 se desempeña como director técnico tras un paso en la categoría sub 20.

Arastey dio detalles de su labor en Envigado en diálogo con Los Dueños del Balón de Antena 2, en donde reafirmó el funcionamiento del equipo.

"En Envigado hay que acoplarse, acostumbrarse a lo que hay. Es una cantera, hay jugadores que se van y debes mirar qué tienes en la cantera y poner dos. Tengo una idea clara de juego que preparo con el equipo", dijo el español.

En cuanto a los prospectos que ha encontrado en Envigado, Arastey describió que el equipo cuenta con muy buenos jugadores con proyección.

"Me he encontrado con muy buenos jugadores, muchos talentos. Llegué a la sub 20 y ahora hay varios de ellos en primera. Han dado el paso a profesional. Hay que continuar, una cosa es debutar, pero hay que darles continuidad", indicó.

Finalmente, el estratega español dejó clara la diferencia los objetivos en equipos como América y Envigado.

"Veo a América y lo objetivos son diferentes. Ellos fichan jugadores, Envigado lo que hace es sacar jugadores. Debemos seguir con los objetivos que están en el club, no puedo llegar a pedir jugadores. Acá hay cantera", afirmó.