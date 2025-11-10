Joven estrella del FPC firmó contrato con importante representante

La joven estrella del Pereira

Sammy Merheg, el joven atacante que destacó este año con Deportivo Pereira, ha firmado con Gestifute, la agencia de representación de Jorge Mendes. La firma se llevó a cabo en Portugal, donde Merheg posó junto a Mendes, confirmando su incorporación a una de las agencias más influyentes del fútbol mundial.

A sus 18 años, Merheg ha disputado 34 partidos, anotando ocho goles y brindando tres asistencias con el Pereira. Tras finalizar su contrato con el equipo, Gestifute se encargará de gestionar su futuro. Actualmente, se reciben ofertas desde Colombia y, principalmente, desde Portugal.