Lun, 10/11/2025 - 20:16
Joven estrella del FPC firmó contrato con importante representante
Jorge Mendes es uno de los representantes más importantes del mundo del futbol.
En el fútbol colombiano, de vez en cuando aparece un joven talento que empieza a brillar y a llamar la atención internacional. Esta vez, uno de los jugadores más prometedores del torneo local acaba de dar un paso importantísimo en su carrera, uno que podría llevarlo a conquistar el fútbol europeo.
La joven estrella del Pereira
Sammy Merheg, el joven atacante que destacó este año con Deportivo Pereira, ha firmado con Gestifute, la agencia de representación de Jorge Mendes. La firma se llevó a cabo en Portugal, donde Merheg posó junto a Mendes, confirmando su incorporación a una de las agencias más influyentes del fútbol mundial.
A sus 18 años, Merheg ha disputado 34 partidos, anotando ocho goles y brindando tres asistencias con el Pereira. Tras finalizar su contrato con el equipo, Gestifute se encargará de gestionar su futuro. Actualmente, se reciben ofertas desde Colombia y, principalmente, desde Portugal.
Jorge Mendes, una agencia de élite
Con esta alianza, Merheg se une a un grupo selecto de futbolistas representados por Gestifute. En la lista figuran estrellas de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Joao Neves, Bradley Barcola, James Rodríguez y Rubén Neves, entre otros.
El movimiento supone un impulso importante para el delantero, que además suma experiencia internacional tras haber debutado con la Selección del Líbano, donde ya registra cinco partidos y un gol.
Un talento con futuro
Su proyección, técnica y madurez en el campo lo convirtieron en uno de los jugadores más observados del Fútbol Profesional Colombiano en 2025. Ahora, con la representación de Mendes, Merheg entra oficialmente en el radar europeo, y su siguiente destino podría marcar el inicio de una carrera internacional.
Fuente
Antena 2