Joven talento poco aprovechado en Junior llegaría al América

Junior de Barranquilla se encuentra en un periodo de reestructuración profunda tras una temporada decepcionante en la Liga Betplay. A pesar de haber alcanzado los octavos de final de la Copa Libertadores, en los que enfrentará a Colo Colo, el equipo no logró llegar a la final del torneo local, lo que ha generado fuertes críticas y la necesidad de cambios en la plantilla.

Esta semana, se confirmó la salida de dos jugadores con gran arraigo en la costa, marcando el inicio de lo que parece ser una reforma significativa.

El primero en abandonar el equipo es Walmer Pacheco, un titular indiscutible cuyo contrato no será renovado. Aunque la información no es oficial aún, se sabe que Junior le ha comunicado al futbolista que no cuentan con él para la próxima temporada, lo que obliga a Pacheco a buscar un nuevo destino antes del vencimiento de su contrato el 30 de junio de 2024.

El segundo jugador en salir es Fabián Cantillo, un volante de 26 años que ha decidido presentar su renuncia debido a la falta de oportunidades en el equipo. "El volante tiene el apoyo de Unión Magdalena para salir del conjunto ‘tiburón’, no les gustó la falta de oportunidades. A esta hora avanzan en el papeleo para su salida. Ya tiene equipos interesados", afirmó Pipe Sierra, periodista especializado en el mercado de fichajes.

Cantillo, que sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, ha estado fuera de las canchas durante parte del torneo en el que solo jugó un partido. Sin embargo, su preocupación y aburrimiento por la falta de minutos de juego han sido factores determinantes en su decisión de abandonar el Junior.

América busca a Cantillo

Juan Salvador, un periodista barranquillero con estrechos vínculos con Junior, reveló en su programa 'Habla Deportes' el interés que tiene América de Cali en el volante de 26 años. Este movimiento podría significar una oportunidad para Cantillo de resurgir y demostrar su valía en un nuevo entorno.

La expectativa del jugador es que con el técnico Jorge 'Polilla' Da Silva, quien también inicia proceso en el América, pueda mostrar las condiciones que lo destacaron en Unión Magdalena.

La historia de Cantillo en Junior ha estado marcada por la falta de continuidad. Eduardo Dávila, máximo accionista de Unión Magdalena, reveló que en su momento Fuad Char, accionista del Junior, solicitó la cesión de Cantillo y Roberto Hinojoza, considerando que podrían ser grandes aportes al equipo. Sin embargo, el técnico Arturo Reyes no ha dado espacio a Cantillo, ni antes ni después de su lesión, lo que ha derivado en su salida.

En cuanto a su futuro, hay dos posibilidades claras: unirse al América de Cali o retornar al Unión Magdalena. Ambos escenarios ofrecen a Cantillo la oportunidad de revitalizar su carrera, aunque la preferencia parece inclinarse hacia el América, dado el interés explícito y las necesidades del club en esa posición. América está buscando reforzar su mediocampo y ve en Cantillo una opción viable y con experiencia en el fútbol colombiano.

En los próximos días, se espera que se concreten los detalles sobre el futuro de Cantillo. Este cambio no solo representa un nuevo comienzo para el jugador, sino también una señal de los cambios profundos que se están gestando en Junior de Barranquilla.