Juan Carlos Osorio dio a conocer las cinco ofertas que tiene, además de América

Juan Carlos Osorio es el principal candidato de América de Cali para reemplazar a Juan Cruz Real en el banquillo técnico luego que él haya arreglado su salida de mutuo acuerdo con el club en la noche del miércoles. Osorio ya conversó con Tulio Gómez y faltarían detalles para su llegada.

Sin embargo, América de Cali no es la única opción de Juan Carlos Osorio para su futuro. En diálogo con el periodista Jaime Dinas comentó que tiene varias ofertas internacionales donde el dinero no le faltaría como en Rusia, China y Emiratos Árabes.

“Tengo propuestas de Rusia, China, Emiratos Árabes, Argentina y Brasil, pero quiero quedarme en Colombia y me gustaría dirigir en Cali, una ciudad en la que no he trabajado”, comentó Osorio Arbeláez.

Una de las ofertas que tuvo Juan Carlos Osorio es en Santos de Brasil, equipo que recientemente tuvo la salida de Ariel Holan por malos resultados. También se habló de una posibilidad en Tigres de México, pero Osorio no la mencionó entre sus posibilidades.

"Quiero lograr el título de Copa Libertadores con América, ya que en Nacional inicié ese camino que Reinaldo Rueda termino en 2016", dijo el DT.

Y cerró diciendo: "Mi esposa, que es caleña, y su familia es hincha de América, incluso mi cuñado tiene tatuado el escudo y desean que dirija en Cali".

Cabe señalar que el último equipo de Osorio fue Atlético Nacional, donde fue despedido en noviembre de 2020. Tuvo opciones de dirigir a Deportivo Pereira e Independiente Medellín, pero a la postre esto fue declinado.