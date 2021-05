Juan Carlos Osorio no olvidó a Nacional: mensaje antes de firmar con América

América de Cali está cerca de fichar a Juan Carlos Osorio como su nuevo entrenador tras la salida de Juan Cruz Real y solo faltan algunos detalles para que esto se concrete. Mientras llega la firma y el risaraldense asume en el escarlata, se van conociendo detalles de cómo se dio el fichaje.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, Juan Carlos Osorio recordó su paso por Atlético Nacional y dijo que lo único que le pide a la directiva de América es un proyecto a largo plazo y refuerzos acordes a la grandeza del club.

Lea también: Neymar se lució contra Wuilker Faríñez y PSG pelea el titulo de la Liga 1

"No guardo ningún tipo de rabia o resentimiento por mi salida de Nacional, ustedes evaluarán si fue justa o no, me fui tranquilo, no tengo ninguna sed de revancha", dijo Osorio sobre su partida del ‘verdolaga’ en noviembre de 2020 por diferencias con los directivos y algunos resultados adversos.

“El proyecto debe ser a 2 o 3 años para poder que arroje resultados grandes. El proceso que hicimos con Nacional tuvo la menor inversión de los participantes de Copa Libertadores y fue muy efectivo", recordó el timonel.

De interés: Críticas de Arsene Wenger por el presente de Arsenal y creación de la Superliga

“Los directivos de América me buscaron, yo no me he ofrecido ni los he buscado, pero me encanta la idea de estar en el banco rojo… América de Cali tiene una muy buena nomina, joven y competitiva, solo le faltarían unos 3 o 4 refuerzos en puestos que ya he estudiado", agregó sobre su llegada al escarlata donde ya ha analizado la llegada de 3 o 4 refuerzos según dijo en otro aparte de la entrevista.