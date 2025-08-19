Juan Carlos Osorio sería el nuevo DT de Millonarios, ¿verdad o rumor?

Juan Carlos Osorio ha vuelto a sonar para dirigir a un equipo colombiano, pues luego de quedar libre tras salir de Xolos de Tijuana, el risaraldense entró -según algunos comunicadores- en la lista de candidatos que tiene Millonarios para la dirección técnica en caso de que salga David González.

Ahora, al corte del 19 de agosto de 2025, ¿es real que Millonarios tenga en sus planes a Juan Carlos Osorio como posible nuevo entrenador?. Las versiones están encontradas, y comunicadores quienes habitualmente aciertan cuando se anticipan a fichajes de futbolistas o contrataciones de jugadores, han alimentado la polémica.

Puede leer: Millonarios confirmó cuándo volverá a jugar Leonardo Castro

Las dos versiones sobre la llegada de Juan Carlos Osorio a Millonarios

El periodista Alexis Rodríguez afirmó que sí es cierto que Millonarios maneja a Juan Carlos Osorio como una opción para el banquillo, aunque no es el único candidato. La versión fue replicada y respaldada por Eduardo Luis López en la edición de 'En la Jugada' de este martes.

Posteriormente, los integrantes de la mesa de 'En la Jugada' dieron su opinión, y Guillermo Arango informó acerca de este rumor, y hubo quien dijo que el entrenador risaraldense ya fue descartado por la dirigencia de Millonarios FC, principalmente porque se le apuesta a la continuidad de David González en la dirección técnica.