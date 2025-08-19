Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 16:28
Juan Carlos Osorio sería el nuevo DT de Millonarios, ¿verdad o rumor?
El entrenador risaraldense se encuentra sin equipo luego de salir de Xolos de Tijuana.
Juan Carlos Osorio ha vuelto a sonar para dirigir a un equipo colombiano, pues luego de quedar libre tras salir de Xolos de Tijuana, el risaraldense entró -según algunos comunicadores- en la lista de candidatos que tiene Millonarios para la dirección técnica en caso de que salga David González.
Ahora, al corte del 19 de agosto de 2025, ¿es real que Millonarios tenga en sus planes a Juan Carlos Osorio como posible nuevo entrenador?. Las versiones están encontradas, y comunicadores quienes habitualmente aciertan cuando se anticipan a fichajes de futbolistas o contrataciones de jugadores, han alimentado la polémica.
Las dos versiones sobre la llegada de Juan Carlos Osorio a Millonarios
El periodista Alexis Rodríguez afirmó que sí es cierto que Millonarios maneja a Juan Carlos Osorio como una opción para el banquillo, aunque no es el único candidato. La versión fue replicada y respaldada por Eduardo Luis López en la edición de 'En la Jugada' de este martes.
Posteriormente, los integrantes de la mesa de 'En la Jugada' dieron su opinión, y Guillermo Arango informó acerca de este rumor, y hubo quien dijo que el entrenador risaraldense ya fue descartado por la dirigencia de Millonarios FC, principalmente porque se le apuesta a la continuidad de David González en la dirección técnica.
Inicialmente, habrá que esperar por el resultado del partido de Millonarios ante Unión Magdalena de este miércoles 20 de agosto, en El Campín, válido por la primera jornada de la Liga Betplay, pues si el Embajador no gana, es probable que se marche David González.
Las estadísticas que de Juan Carlos Osorio en su primer paso por Millonarios
Luego de cinco años como asistente técnico de Manchester City, Juan Carlos Osorio firmó como entrenador de Millonarios FC en agosto de 2006 y estuvo al frente del equipo hasta junio de 2007. El risaraldense fue quien clasificó al equipo a la Copa Sudamericana de 2007 en donde llegó a semifinales bajo la dirección técnica de Mario Vanemerak.
En total, Juan Carlos Osorio dirigió a Millonarios en 41 partidos, donde dejó un saldo de 20 victorias, cinco empates y 16 derrotas, para un rendimiento del 52,85 %.
Ahora, Juan Carlos Osorio tiene palmarés (tres títulos de primera división con Atlético Nacional y uno adicional con Once Caldas, y otros tres títulos locales con el Verde), además cuenta con trayectoria internacional, experiencia en selecciones y fue mundialista con México en 2018.
¿Juan Carlos Osorio es una opción para Millonarios?
