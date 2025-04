Juan Carlos Osorio tendría nuevo equipo en Liga Betplay; hay contactos

Quizás un obstáculo importante para la llegada del entrenador sea el dinero, pues Osorio es un entrenador que devenga un salario alto y Deportivo Pereira no es precisamente un club denominado 'adinerado' en el fútbol colombiano. Eso sí, voluntad entre las partes, hay.

Habitualmente Osorio no es un DT que solo dirija a equipos 'grandes', sino que ha estado al frente de clubes como Once Caldas, Puebla y el propio Tijuana de donde salió recientemente. Deportivo Pereira no es lejano -guardando las proporciones- de estos.

Pues bien, se espera que en los próximos días haya reuniones entre las partes para comunicar la propuesta de cada uno, y en lo posible llegar a un acuerdo, dado que el Pereira sigue con vida en la Liga Betplay más allá de estar parcialmente eliminado, y requiere de un DT en propiedad cuanto antes.

¿Cuáles son los entrenadores que podrían llegar a Deportivo Pereira?

Así como se habla de Juan Carlos Osorio, las otras opciones que maneja Deportivo Pereira para la dirección técnica son Lucas González y Hernán Torres.