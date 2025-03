Juan Carlos Pereira 'puso la cara' tras expulsión en el clásico Millonarios vs Santa Fe

Millonarios sufrió una nueva derrota en la Liga BetPlay al ser superado por Independiente Santa Fe el clásico capitalino que fue válido por la fecha 10.

El equipo embajador volvió a dejar importantes dudas en su afición no solo por el resultado adverso, sino que también el nivel demostrado dentro del terreno de juego por parte de sus jugadores y también por las decisiones del cuerpo técnico.

Uno de los futbolistas que ha sido cuestionado es el mediocampista Juan Carlos Pereira, que fue nuevamente expulsado, teniendo en cuenta que había recibido el aval para jugar el clásico, a pesar de haber visto la tarjeta roja en la fecha 9 contra Águilas Doradas.

Pereira estuvo habilitado para disputar el clásico debido a la convocatoria de Álvaro Montero, Delvin Alfonzo y Juan Pablo Vargas a las selecciones de Colombia, Venezuela y Costa Rica, respectivamente.

Sin embargo, en un acto de irresponsabilidad, el mediocampista, luego de un intercambio de empujones y de insultos con Harold Santiago Mosquera, termino golpeando con un puño la barriga del rival.

La acción fue analizada por el VAR, que advirtió al juez Carlos Ortega, quien decidió expulsar a Juan Carlos Pereira.

Juan Carlos Pereira puso la cara

Después del partido, Juan Carlos Pereira habló en zona mixta en donde puso la cara ante los medios de comunicación y los hinchas al aceptar el error comeetido.

"Ya lo hice en el camerino y quiero como varón reconocerlo, de que mi forma de actuar hoy en el clásico no fue la mejor. Me voy expulsado por un acto de irresponsabilidad. Me voy tocado con eso por que perdemos un clásico donde por momentos parecía que podíamos empatar y ganarlo. Santa Fe después del 2-0 le bajó el ritmo, y nosotros terminamos bien el primer tiempo. Es muy doloroso, están pasando muchas cosa por mi cabeza, toca asumirlo como varón y como hombre y ponerle el pecho a la situación", dijo.