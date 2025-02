Juan Carlos Pereira se enfrenta a periodista: sale en defensa de los hinchas de Millonarios

En el marco de la jornada 2 de la Liga BetPlay, Atlético Nacional y La Equidad protagonizaron un agónico triunfo 'verdolaga' en el Estadio El Campín, en donde Andrés Salazar no fue el único protagonista tras anotar el gol de la victoria, sino que la hinchada también se robó las miradas tras la masiva presencia que tuvieron dentro de las gradas del escenario deportivo.

Varios periodistas y seguidores del fútbol colombiano destacaron su participación, en especial Julián Céspedes, quien comparó a los fanáticos de Nacional con los de Millonarios y Santa Fe, hecho que desconcertó y causó desagrado en más de una persona, tal como ocurrió con el mediocampista 'embajador', Juan Carlos Pereira, quien se encargó de defender a los seguidores de 'Millos'.

Lea también: Cristiano Ronaldo no se guardó nada: "Mbappé no sabe jugar de delantero"

Juan Carlos Pereira no se guardó nada en contra de Julián Céspedes

Por medio de su cuenta de X, Julián Céspedes halagó a la hinchada de Atlético Nacional, quienes llenaron El Campín a pesar de que esta no es su "casa". Sin embargo, el periodista no solo destacó la presencia de los fanáticos 'verdolagas' sino que también se encargó de desmeritar a la de Millonarios y Santa Fe, diciendo que no eran capaces de llenar el 'coloso de la 57'.