Juan Cruz Real descartó dos posibles refuerzos de Junior

Junior de Barranquilla se prepara para la competencia del segundo semestre en donde tendrá actividad en la Liga BetPlay y en los octavos de final de la Copa BetPlay frente a Independiente Santa Fe.

Mientras desarrolla la pretemporada, el director técnico Juan Cruz Real está a la espera de refuerzos, teniendo en cuenta que le pidió a los directivos vincular dos defensas centrales, un volante de marca y un extremo derecho.

Dos nombres que sonaron como posibles fichajes fueron el zaguero central de América de Cali Marlon Torres y el mediocampista de Atlético Nacional Baldomero Perlaza.

Cruz Real descartó la llegada de Torres al asegurar que no lo ha pedido y en un supuesto caso de quererlo habría hablado con Tulio Gómez.

"Marlon Torres es un jugador que quiero mucho, pero no lo he pedido. Si lo quisiera hablaría primero con don Tulio (dueño de América) por la situación en la que está América", dijo.

Por otro lado, el estratega manifestó que Baldomero Perlaza no está en sus planes y actualmente no hay ninguna negociación con él.

"De Baldomero no me lo han ofrecido, tampoco hay nada con él. No hay negociación de por medio", explicó.

Sobre Perlaza se especuló con una posible llegada a Junior teniendo en cuenta que termina su contrato con Atlético Nacional, pero el futbolista aceptaría una oferta del exterior.