Juan Cruz Real destapó todo sobre su llegada al América: “me han llamado”

Juan Cruz Real contó acerca de las negociaciones con el América de Cali

El estratega de 48 años estuvo en diálogo con el programa 'Despierta Win' y confesó que sí hubo varios contactos con las directivas americanas, que su intención siempre ha estado en volver a dirigir en el fútbol colombiano, pero que en las últimas horas se han detenido las conversaciones por críticas de un sector de la hinchada que rechaza su arribo.

“No te lo podría decir (si va a llegar al América) porque obviamente esto del fútbol es muy dinámico, pero si es verdad que me han llamado y que me he comunicado varias veces con la dirigencia, entre mensajes de texto y llamadas telefónicas, estas últimas 24 y 36 horas no, pero si hubo contactos”, dijo el DT.

“Hay un pensamiento negativo de una parcialidad de la hinchada, es raro, hace cinco años que me fui del club, cuando he estado en Cali y en Bogotá me han tratado muy bien... al final es como todo, es un club con mucha convocatoria y las opiniones son diversas, pero si vamos a hablar en términos de resultados me va bien, se hizo venta de jugadores jóvenes en cerca de 10 meses al frente del club, me llena de satisfacción que la dirigencia se haya fijado en mí, eso demuestra que hicimos las cosas bien", añadió el estratega.