Juan Cruz Real destapó todo sobre su llegada al América: “me han llamado”
El entrenador argentino sonó con fuerza para ser otra vez entrenador del cuadro escarlata.
Hay expectativa en el América de Cali por saber la decisión que tomarán las directivas con respecto a la designación del próximo entrenador tras la salida de Diego Raimondi, club que en un comunicado informó que el equipo será dirigido de manera interina por Alex Escobar.
Ante la salida de Raimondi, muchos reportes indicaron que el argentino Juan Cruz Real estaba muy cerca de volver al banquillo americano luego de dirigir el club durante 10 meses y sacarlo campeón de liga colombiana en el 2020.
Juan Cruz Real contó acerca de las negociaciones con el América de Cali
El estratega de 48 años estuvo en diálogo con el programa 'Despierta Win' y confesó que sí hubo varios contactos con las directivas americanas, que su intención siempre ha estado en volver a dirigir en el fútbol colombiano, pero que en las últimas horas se han detenido las conversaciones por críticas de un sector de la hinchada que rechaza su arribo.
“No te lo podría decir (si va a llegar al América) porque obviamente esto del fútbol es muy dinámico, pero si es verdad que me han llamado y que me he comunicado varias veces con la dirigencia, entre mensajes de texto y llamadas telefónicas, estas últimas 24 y 36 horas no, pero si hubo contactos”, dijo el DT.
“Hay un pensamiento negativo de una parcialidad de la hinchada, es raro, hace cinco años que me fui del club, cuando he estado en Cali y en Bogotá me han tratado muy bien... al final es como todo, es un club con mucha convocatoria y las opiniones son diversas, pero si vamos a hablar en términos de resultados me va bien, se hizo venta de jugadores jóvenes en cerca de 10 meses al frente del club, me llena de satisfacción que la dirigencia se haya fijado en mí, eso demuestra que hicimos las cosas bien", añadió el estratega.
⚽”Le tengo gratitud al fútbol colombiano y gratitud obviamente al América de Cali” Juan Cruz Real, técnico argentino.#DespiertaWIN pic.twitter.com/ajdwu40gye— Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2025
El técnico quiere volver a dirigir en el FPC
Acerca de sus ganas de volver a dirigir en el fútbol colombiano y al América de Cali, Juan Cruz Real fue contundente y no evitó su entusiasmo de volver al banquillo escarlata, dejando claro que se está preparando y viendo mucho fútbol para cuando se de esa chance.
“Yo sí tengo gratitud al futbol colombiano y al América de Cali, me gustaría volver, yo estoy agradecido con Colombia porque hice parte de mi carrera allí, estando en Argentina he seguido de cerca el futbol colombiano”, concluyó el entrenador.
