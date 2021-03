Juan Cruz Real: "Estoy confiado que América va a clasificar"

América no levanta cabeza en las diez fechas que se han disputado en la Liga Betplay. Tras haber conseguido su cuarto empate consecutivo, el estratega, Juan Cruz Real confía en que el equipo saldrá adelante: “El primer tiempo en la construcción estuvimos imprecisos, el primer gol viene por eso. En el segundo tiempo tuvimos todo el control del juego. Además del empate merecimos ganar, me gustó la recepción de los jugadores para los segundos 45 minutos”, manifestó el estratega en la rueda de prensa posterior al encuentro empatado 1-1 ante Deportivo Pasto.

Por otra parte, recordó que “uno no quiere jugar mal y estar impreciso. Los primeros 20 minutos estuvimos muy imprecisos. No olvidemos que estamos en la altura y el rival juega. Me parece que por lo que hicimos en el segundo tiempo, debimos ganar”.

Asimismo, quiso dejar en claro que con la inclusión de Rafael Carrascal el equipo “buscó tener un equilibrio, también tener bien a los jugadores que más opciones de gol crean. Con Carrascal por delante de los volantes de marca, estaremos más cerca de que nuestros delanteros queden en posiciones de gol”.

“Yo creo que empatamos no por falta de actitud. El equipo se lleva poco con lo que hicimos en la etapa complementaria. Ellos nos lastimaron con contra ataques. Nos sigue faltando la eficacia, creamos, pero no la estamos terminando”, agregó Juan Cruz Real.

Finalmente, resaltó que si bien es cierto, el equipo solamente ha jugado en ocho oportunidades: “Queremos tener una mejor racha y yo honestamente estoy tranquilo con la entrega del equipo. Indudablemente tenemos que sumar de a tres; tenemos que buscar una racha de tres o cuatro partidos en triunfo. Estoy confiado que vamos a clasificar y que vamos a llegar a la parte final muy fuertes. Así que vamos para adelante”.