Juan Cruz Real: lo que le gustó de Junior en el debut y el partido ante Nacional

Juan Cruz Real no pudo quedar más satisfecho con el debut del Junior en la Liga Betplay, luego de remontar ante Patriotas y llevarse la victoria en Barranquilla 3-1.

El entrenador de los tiburones hizo su estreno con su nuevo equipo y ante la hinchada que lo acompañará durante toda la temporada 2022.

De allí su complacencia por lo que fue el desempeño del Junior en los 90 minutos para dar vuelta al marcador y sumar el primer triunfo como comandante de los rojiblancos.

“Quiero destacar el compromiso de los futbolistas. Sin lugar a duda debemos seguir creciendo mucho, pero me gustó la intención que tuvieron ellos para intentar jugar como lo vamos a hacer siempre. Me gustó esa intensidad con la que tratamos de jugar. Esto con el correr de la competencia se irá mejorando. Es un triunfo de los jugadores, bien logrado. Me gustó la determinación”, dijo.

Cruz Real también analizó lo que viene para Junior, el calendario apretado que se avecina y el encuentro del próximo miércoles en Medellín frente a Atlético Nacional.

“Es una nómina bien armada, pareja. A veces este tipo de partidos (ante Patriotas) se pueden complicar, respetamos a todos los rivales. Hay contrincantes que te pueden hacer daño así, con una contra que genera un gol. A partir de ahora hay que gestionar la nómina, para nosotros todos son importantes. Vamos a jugar cada 72 horas y toca ir viendo las mejores opciones. Para eso tenemos la nómina, para ver quiénes están para jugar”, añadió en rueda de prensa.