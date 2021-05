Juan Cruz Real: lo que piensa de Juan Carlos Osorio si llega al América

Al parecer, el ex técnico del América de Cali, Juan Cruz Real aún no ha podido asimilar su salida del club vallecaucano, donde consiguió quedar campeón en la pasada Liga Betplay ante Independiente Santa Fe. Los malos resultados que consiguió con el elenco ‘escarlata’ pesaron para que los directivos tomaran la decisión de no contar más con sus servicios.

Según las palabras del entrenador argentino al diario El País de Cali, se tuvo una charla con los directivos y lo que llegó a percibir era que se tenía que terminar su era: “Esto del fútbol es muy dinámico. Creímos conveniente para las dos partes terminar la vinculación de nosotros", teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la parcial americana no estaba contenta con su desempeño.

Le puede interesar: Dos ex jugadores de Nacional, primeros pedidos de Osorio al América

En medio de la entrevista, Juan Cruz Real comentó sobre Juan Carlos Osorio, quien sería el nuevo estratega de América y que busca mejorar el rendimiento de los americanos en la Copa Libertadores: “Al profesor Osorio lo conozco, hablé un par de veces con él. No es ético referirme de las capacidades de él. Los directivos tendrán sus razones para contratarlo”.

Por otra parte, el argentino se refirió al equipo que tenía a su disposición, quien consideró que “América tiene una nómina de jerarquía, pero reducida. Cuando una ficha clave se cae, toca reemplazarlo con un joven. Era competir con bajos recursos y potenciar jugadores jóvenes y no es fácil”.

Vea también: Ya están advertidos: el refuerzo que se pelearán Guimaraes y Osorio en junio

No obstante, el entrenador fue uno de los artífices para que la nómina “fuera corta”, ya que no tuvo en cuenta a algunos jugadores como Juan David Pérez, Carlos Sierra, Juan Pablo Segovia, Felipe Jaramillo, entre otros, quienes ayudaron a que el equipo consiguiera la estrella 15 en el fútbol colombiano.