Juan Cruz Real puso cara por los malos resultados de América en la Liga Betplay

En el marco de la fecha 9 de la Liga Betplay, América de Cali no pudo vencer como local a Envigado en el estadio Pascual Guerrero tras un pálido empate sin goles que revive viejas críticas hacia el técnico Juan Cruz Real y preocupa en el tema numérico por la posición en la tabla del rentado nacional.

Tras finalizar el cotejo en el Pascual, Juan Cruz Real mostró su preocupación en rueda de prensa: “El punto no nos sirve porque debemos sumar de a 3, hemos empatado mucho e indudablemente necesitamos sumar de a 3. En el primer tiempo no estuvimos bien, nos costó la profundidad y en el segundo tiempo mostramos otra faceta", señaló en primera medida el argentino.

"Creo que el equipo en el segundo tiempo se entregó a pleno, buscó por todos lados, tuvimos muchas aproximaciones, algunas muy claras que no pudimos meter… Hay que seguir, indudablemente no sumar de 3 no nos favorece, hicimos todo para ganar el partido, pero no metimos las que tuvimos", subrayó Cruz Real.

Y cerró haciendo frente a las falencias de su equipo: "La fortaleza se logra con rendimiento y resultados. Tenemos que mejorar esa eficacia, definir las oportunidades que tenemos. Estamos en deuda de local, estamos trabajando para eso, algo nos está faltando para lograrlo. Nos costó mucho acertar en ese último pase, terminar las jugadas para ganar el partido”.

América de Cali suma 8 puntos en la tabla de posiciones con 7 puntos y en la próxima jornada visitará a Deportivo Pasto el Domingo en La Libertad.