Juan Cruz Real repartió a diestra y siniestra: dudas con Bacca, regreso al América y próximo equipo

Reapareció el técnico Juan Cruz Real, dos meses después de su salida intempestiva del Junior, más allá de que el equipo barranquillero tenía opciones claras de clasificar a las finales y de pelear por el título de la copa.

El entrenador argentino se mantuvo este tiempo en silencio, pero de dicha decisión llegó a su final hace pocas horas cuando habló para ESPN acerca de todo lo que rodeó su partida del 'tiburón'.

Cruz Real optó por tocar varios temas como el del delantero Carlos Bacca, así como un hipotético regreso al América y qué opciones tiene de dirigir en 2023.

Lo que pasó con Carlos Bacca

"No me condicionó la figura de Bacca. Uno como entrenador si tiene jugadores de tanto recorrido y tienen que ir al banco no es para nada fácil, es la realidad. Después está el manejo que uno tenga con el futbolista. En el caso particular de Carlos, cuando él llega al club yo tuve una charla con él y quedamos de acuerdo en que debía ir de a poco, pero es algo que el entorno no entiende, los hinchas y los medios, porque piensan no en el presente del jugador sino en su pasado”.

Opciones de volver a América

"Dejemos eso tranquilo. Een mi modesta opinión tienen un gran entrenador en Guimaraes, hay que dejarlo trabajar e incorporar, hay que apostar a los proyectos".

Lo planes de volver a dirigir en 2023

“Estoy abierto a cualquier proyecto interesante, estoy muy agradecido con Colombia. Hace ya casi cinco años que estoy en este país maravilloso y me han tratado muy bien en todas las partes que he ido”.