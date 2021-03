Juan Cruz Real reveló el equipo que quiere dirigir cuando salga de América

Uno de los grandes protagonistas del fútbol colombiano en los últimos meses es el técnico Juan Cruz Real. el argentino que dirige al América de Cali fue campeón en diciembre en medio de críticas y polémicas, por lo que aseguró su continuidad y calló algunos mensajes negativos en su contra.



El timonel argentino fue entrevistado por el prestigioso portal 'The Coache’s Voice' y allí contó varios secretos de su título con América y cuál es el equipo que le gustaría dirigir cuando salga del escarlata por cualquier motivo.



“Tengo el sueño de cualquier entrenador de poder, en algún momento, dirigir al club del cual soy hincha como es Independiente en Argentina. También me gustaría ir a Europa, el día de mañana dirigir una Selección. Pero no es fácil y si toca será por una única vía, la de seguir formándome mucho más”, señaló Juan Cruz Real sobre los 'diablos rojos' de Avellaneda que dirige actualmente Julio César Falcioni.



Luego habló de su proceso de formación como DT: “Durante los diez años de formación estudié bastante, además de obtener la licencia de entrenador, hice muchos cursos de fisiología, tengo una certificación de preparación física también. Y mis primeros trabajos en Canadá fueron como preparador físico. Creo que el entrenador tiene que saber de todo, aunque no sea específicamente, para poder evaluar las personas con las que trabaja, el perfil y el conocimiento que tienen".



Sobre América de Cali y el título, comentó: "Tuvimos que manejar que empezaran otro proceso, el tema de lo que decían de afuera, el amalgamamiento de los jugadores jóvenes con los de más experiencia, pero tuvimos la suerte de llegar a un grupo con líderes como Adrián Ramos, Luis Paz, Yesus Cabrera, muchachos que ayudan mucho en un proceso. Lo más importante fue que ellos terminaron creyendo en lo que proponíamos”.



Y cerró ponderando a los jugadores juveniles del equipo caleño: "Le dimos posibilidades a chicos de 20 y 21 años y cuatro de ellos terminaron como titulares en el último partido, en la segunda final. Hubo un pequeño cambio generacional, fueron llamados a un micro-ciclo de la selección nacional, se valorizaron. Todo eso es fácil decirlo ahora, pero en su momento tomamos decisiones duras, los incluimos en momentos difíciles y nos criticaban porque decían que eran situaciones para jugadores experimentados".