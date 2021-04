Juan Cruz Real: "Seguimos en los 8 y dependemos de nosotros"

Luego del sorpresivo empate ante Jaguares en el estadio Jaraguay, Juan Cruz Real, estratega del bicampeón de Colombia, América resaltó el punto conseguido ante un rival complicado: “Fue un partido disputado, esta plaza no es fácil y los jugadores hicieron un gran esfuerzo y pudimos ganar, pero no se dio. Esto es hasta el final y estos partidos cuando no se pueden ganar, hay que intentar sumar”.

Asimismo, el argentino quiso dar un parte de tranquilidad a los hinchas: “Tenemos la situación a nuestro favor en el último partido, dependemos de nosotros y vamos a trabajar para lograr la clasificación.

Por otra parte, Cruz Real confesó la tranquilidad que le dejó el partido y “como compitió el equipo, pero siempre estamos satisfechos cuando ganamos. En esta situación lo más importante es seguir en los 8 y ahora tenemos la opción de no depender de nadie. No considero que nos hayamos alejado de la clasificación, sino que nos acercamos porque estamos en los 8 y dependemos de nosotros”.

Asimismo, resaltó que su capitán y referente Adrián Ramos “ha ido volviendo de una molestia y sabíamos que estaba para 20 o 25 minutos”, por lo que lo estarán llevando para evitar que se resienta de la molestia que lo alejó algunos partidos.

Finalmente, no dejó pasar la acción que fallaron en los últimos minutos del partido: “En la jugada de Luis Sánchez pudimos terminarlo ganando, pero no se dio. Fue un partido difícil y con los resultados que se dieron, hasta el momento estamos clasificados. Tengamos en cuenta que América nunca ganó acá. Es una situación a nuestro favor para el último partido, vamos a trabajar para eso".