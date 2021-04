Juan Cruz Real y la "falta de códigos" tras su polémica salida de América

En la noche de este jueves se confirmó lo que parecía un secreto a voces, Juan Cruz Real no continúa como director técnico de América debido a los malos resultados y los notorios problemas futbolísticos de su equipo en este primer semestre de 2021 a pesar del título en diciembre.

El DT habló en Win Sports sobre los detalles de su salida y defendió su trabajo además de comentar algunas cosas que le molestaron y finalmente dejó un mensaje a los hinchas de América que lo apoyaron en todo su proceso de casi 10 meses.

Lea también: Allegado de Hazard mencionó a James para explicar su mal paso en Real Madrid

“Los procesos en algún momento comienzan y también terminan. Todo eso lo va definiendo el mismo fútbol… La verdad me siento muy tranquilo porque en este tiempo hemos conseguido mucho más de lo que hubiésemos pensando cuando llegamos en julio. No me refiero solo al título que fue algo muy importante, sino de la forma en que lo conseguimos y con el factor principal por el que llegamos que fue potenciar jugadores jóvenes, que en realidad fue lo principal por lo que nos trajeron”, señaló en primera medida el DT argentino.

Sobre las formas en que se dio su salida y el posible reemplazo, sí se mostró molesto: “En el fútbol todo se sabe... Yo cuando digo algo lo digo con información, pero lo vamos a dejar ahí. Yo siempre quise lo mejor para el club, para don Tulio y su familia y a veces los códigos en el fútbol se han ido perdiendo. De todas maneras, en lo que me arrepiento es en no ser más duro en mi posición al comienzo del torneo con cosas que pedimos, pero no me arrepiento de haberme quedado; era justo y necesario porque nos habían dado una oportunidad y no podíamos nosotros aprovechar para irnos con otras ofertas, consideraba que eso era ingratitud”.

De interés: Conmebol: así será el proceso de vacunación en selecciones y equipos

Y cerró con un mensaje para los fanáticos: “Estoy muy agradecido con el hincha americano y muy feliz por el proceso que hicimos; estoy muy tranquilo por el deber cumplido y les mando un abrazo grande a todos los que me trataron con respeto”.