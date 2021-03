Juan David Pérez explicó paso a paso su salida de Nacional y habló de su reemplazo

Este martes en la noche, luego que Nacional goleara a Alianza Petrolera en la fecha 10 de la Liga Betplay, el entorno del club se sacudió por cuenta de la sorpresiva renuncia del presidente Juan David Pérez

Este miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa donde el directivo explicó que trabajará en el verde hasta el 30 de abril mientras haya un reemplazo idóneo; además contó los detalles y motivos de su intempestiva renuncia.

“La liga nos fue esquiva. El título de Copa Colombia, lo disfruté como un niño. Esta mañana me escribió Felipe Aguilar y me dijo que no se olvida de mi cara de felicidad…Nunca escatimamos en cuerpos técnicos. Cuando llegaron eran cuerpos técnicos de renombre y en cuánto jugadores siempre nos quedamos con las malas decisiones y no con los grandes jugadores que llegaron", señaló en primera medida Pérez sobre los logros y decisiones en Nacional.

"Apareció un partido que no queríamos jugar que se llama pandemia y eso complicó todo. El déficit es de entre 5 y 7 millones de dólares por año… Aquí no es un tema de quejarse, aquí es un tema de ocuparse de las cosas. Mi gran proyecto o gran tema pendiente era un modelo de intervención mucho más profundo del fútbol formativo y obviamente el título, el sueño de la 17", agregó Juan David Pérez.

Sobre el motivo de su partida, puntualizó: "Por frustración no salgo. Cuando yo fui al estadio por primera vez en el 82, me demoré hasta el 91 para dar la primera vuelta olímpica. Eso da nueve años, entonces no es un tema de frustración, es un tema de decisiones. Cuando uno llega a la cima de la montaña tiene que volver a bajar y después volver a subir. Es imposible mantenerse en la cima".

"Esto no tiene que ver con lo deportivo, por eso lo anunciamos después de un triunfo. Porque imagínense después de una derrota la cantidad de especulaciones. Total credibilidad para el proyecto Guimarães", explicó.

Dejó un mensaje de agradecimiento para el club y la organización: "No tengo en este momento proyectos específicos. Es decisión de vida y veremos dónde podremos ser útiles. Los que me conocen saben la gran vocación de servicio que tengo… Ser presidente de Nacional es un orgullo de vida, es un privilegio, es lo más grande, no me arrepiento. No me imaginé que iba a ser tan 'bravo'".

Y cerró hablando de su posible reemplazo: "Ojalá la organización pueda tomar la mejor decisión, que llegue un "crack" a ponerse la diez. No es fácil el día a día de Nacional es muy absorbente… Yo tengo que ser muy respetuoso con los criterios de elección de mi sucesor. Yo creo que es un proceso que ya debe estar iniciado por la organización".

"Yo llegué a plantearle a mi jefe que en Nacional debería haber una figura de presidente y de gerente general. Yo todos los días me levanto y tengo que escoger para donde arranco, si para sede administrativa o para la sede deportiva", apostilló Pérez.