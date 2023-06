Juan Fernando Quintero confirmó sus planes en Junior y no dejó pasar el tema Viera

En Junior se ha vivido un verdadero vaivén en los últimos días por diferentes circunstancias. Una de ellas, está relacionada al futuro de Juan Fernando Quintero ante la incertidumbre por el hecho de que reciba una mejor oferta de otro equipo.

Uno de los objetivos que tiene Hernán Darío 'Bolillo' Gómez para el próximo semestre es tener un plantel competitivo que lleve a los tiburones a celebrar la décima estrella de su historia, por lo que el tema Quintero generaba cierta zozobra en Barranquilla.

Sin embargo, fue el mismo jugador quien se encargó de aclarar su situación con un mensaje que le devuelve la calma a la familia rojiblanca:

"Yo nunca he dicho que me voy. Estoy acá (en Junior) de lleno. Siempre lo he dicho, estoy feliz y tenemos mucha expectativa por lo que va a pasar", expresó el volante tras regresar a la capital del Atlántico.

Justamente, Quintero tiene una gran expectativa por lo que viene en el próximo torneo, donde espera tener una mejor presentación con el Junior tras un semestre en el que una lesión le pasó factura.

En sus declaraciones, también se refirió a la reciente salida de Sebastián Viera, quien se despidió del Junior tras 12 años en los que defendió el arco tiburón: "Si puedo quedarme mucho más tiempo aquí, sería muy afortunado por tener trabajo. Hubo un compañero que se fue (Viera) y hay que agradecer", puntualizó.

Cabe recordar que Juan Fernando Quintero firmó un contrato con el Junior que lo vincula hasta finales de año. Eso si, no se descarta la posibilidad de que juegue en otro equipo si este le brinda una mejor oferta.

