Juan Ignacio Dinenno vuelve a la Liga BetPlay; confirman el club que lo fichó
El delantero argentino dejará de vestir la camiseta de Sao Paulo.
Uno de los delanteros argentinos que supo dejar huella en el fútbol colombiano fue Juan Ignacio Dinenno, futbolista que en su paso por el Deportivo Cali en 2019 supo brillar convirtiendo 28 goles en 60 partidos disputados.
El atacante de 31 años, quien ha vestido la camiseta de clubes como Racing de Avellaneda, Liga de Quito en Ecuador, Pumas de México, Cruzeiro y más recientemente la de Sao Paulo, ha decidido volver al fútbol colombiano para este 2026.
Equipo colombiano se fijó en Juan Ignacio Dinenno
El Deportivo Cali ha encontrado a su nuevo centro delantero, concretando el regreso de Dinenno para el inicio de la próxima temporada, así lo confirmó el periodista Andrés Muñoz del portal Súper Combo del Deporte, asegurando que ya hay acuerdo entre las partes y que será cuestión de tiempo para hacer oficial el fichaje.
El técnico Alberto Gamero ya había mencionado a Dinenno dentro de las posibles incorporaciones para el 2026, sin embargo, no quiso dar mayores detalles para no entorpecer las negociaciones que según la fuente, ya han llegado a buen puerto.
El delantero Juan Ignacio Dinneno tiene todo acordado para regresar a @DeportivoCaliCP, llegará proveniente de Sao Paulo. @supercombocali pic.twitter.com/H1iCHEORPk— Andrés Muñoz (@AndresfelipeOK_) November 30, 2025
Los destacados premios de Juan Dinenno en el fútbol
Pese a que el jugador argentino no tuvo mucho protagonismo en el Sao Paulo que dirige el técnico Hernán Crespo, jugando apenas 13 partidos en este segundo semestre del año (registrando un gol y una asistencia), Dinenno ha sabido ganar destacados reconocimientos en sus anteriores clubes.
Jugando para el Deportivo Cali, el delantero argentino supo conformar el Once ideal del Torneo Apertura y también del Clausura en el año 2019, asimismo, Dinenno se coronó goleador y también ganador del Balón de Oro jugando en 2022 para Pumas en la Liga de Campeones de la Concacaf (9 goles).
