Juan Ignacio Dinenno vuelve a la Liga BetPlay; confirman el club que lo fichó

Uno de los delanteros argentinos que supo dejar huella en el fútbol colombiano fue Juan Ignacio Dinenno, futbolista que en su paso por el Deportivo Cali en 2019 supo brillar convirtiendo 28 goles en 60 partidos disputados.

El atacante de 31 años, quien ha vestido la camiseta de clubes como Racing de Avellaneda, Liga de Quito en Ecuador, Pumas de México, Cruzeiro y más recientemente la de Sao Paulo, ha decidido volver al fútbol colombiano para este 2026.

