Juan Pablo Vargas saldría de Millonarios y llegaría a la Liga MX

Millonarios está llevando a cabo una reestructuración en su plantilla de jugadores, el equipo azul de la capital del país sumó varios fracasos en esta temporada con eliminaciones tempraneras en las competencias que disputó (Copa Sudamericana, Copa y Liga BetPlay), por eso, las directivas, el cuerpo técnico y los hinchas quieren refuerzos de categoría en este mercado de fichajes.

Pues bien, pensando en ese objetivo y con la intención de incorporar nuevos jugadores extranjeros, Millonarios busca darle una salida consensuada a Santiago Giordana y Juan Pablo Vargas, este último, quien ha despertado interés en un equipo mexicano.

