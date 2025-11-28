Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 17:19
Juan Pablo Vargas saldría de Millonarios y llegaría a la Liga MX
El defensor costarricense podría estar viviendo sus últimos días en el equipo 'embajador'.
Millonarios está llevando a cabo una reestructuración en su plantilla de jugadores, el equipo azul de la capital del país sumó varios fracasos en esta temporada con eliminaciones tempraneras en las competencias que disputó (Copa Sudamericana, Copa y Liga BetPlay), por eso, las directivas, el cuerpo técnico y los hinchas quieren refuerzos de categoría en este mercado de fichajes.
Pues bien, pensando en ese objetivo y con la intención de incorporar nuevos jugadores extranjeros, Millonarios busca darle una salida consensuada a Santiago Giordana y Juan Pablo Vargas, este último, quien ha despertado interés en un equipo mexicano.
¿Cuál equipo mexicano quiere a Juan Pablo Vargas?
De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el zaguero central costarricense interesa en el Club Puebla, conjunto que notificó a Millonarios su deseo de tener los servicios de Vargas para el 2026, así que ya negocian una posible transferencia del jugador a la Liga MX.
Juan Pablo Vargas, quien juega en Millonarios desde enero del 2020, estaría viviendo sus últimos días con la camiseta del equipo ‘embajador’, zaguero que por su condición de extranjero complica su permanencia en el club, sabiendo que la institución azul quiere probar nuevos jugadores foráneos y sabiendo que solo está permitido 4 por cada equipo en la Liga BetPlay.
🚨 Exclusiva: #Millonarios recibió el interés formar de #Puebla por Juan Pablo Vargas (30). Los equipos siguen en la negociación, pues el ‘embajador’ está abierto a dejar ir al costarricense 🔵⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) November 28, 2025
👀 De concretarse, viajaría a México la próxima semana
🤝🏼 @KevinJimenezCR pic.twitter.com/oujLkbPnjo
Los títulos de Juan Pablo Vargas con Millonarios
El zaguero que supo ganarse el cariño de los hinchas ‘embajadores’ por su entrega y considerable tiempo defendiendo los intereses de Millonarios, logró tres títulos con el equipo ‘albiazul’, los mismos que levantó Alberto Gamero en su paso por el banquillo (una liga, una copa y una Superliga).
Habrá que esperar si prosperan las negociaciones con el Club Puebla, pero sabiendo del interés de Millonarios por tener más cupos para extranjeros (ya tiene uno tras la salida del brasileño Bruno Sávio), se prevé que la transferencia se pueda concretar, conociendo además que México tiene equipos con un poderío económico importante.
Fuente
Antena 2