Juanfer mandó una cortica: el mensaje que ilusiona a todo Junior

Junior de Barranquilla no ha podido disfrutar de lleno a Juan Fernando Quintero, pues el futbolista marcado con la '10' sufrió una lesión a mediados de marzo y a partir de allí no ha disputado partidos con el Tiburón, por lo cual no ha sido partícipe de la 'remontada' del equipo en la tabla de posiciones.

No obstante, Juanfer ha enviado un mensaje que ilusiona a todo Junior, teniendo en cuenta la hinchada desea ver en acción a un Quintero que -en plenitud de condiciones- puede aportar bastante en la intención de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Vea también: [Video] FIFA lo confirmó: un colombiano entre los 'aspirantes' al premio Puskás

Y es que este miércoles 26 de abril, Quintero usó su cuenta de Twitter para ilusionar una vez más a los hinchas del Junior con un próximo regreso, teniendo en cuenta que publicó una fotografía de una pantera y la acompañó con un emoji relacionado a la gasolina.

El mensaje de Juan Fernando Quintero a la hinchada de Junior