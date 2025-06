Juanfer Quintero rompió el silencio: su futuro en América y supuesta estafa

Finalmente, Quintero aclaró que no ha sido víctima de estafa y se despidió del entrenador Jorge 'polilla' Da Silva.

"No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso...El que me conoce sabe cómo soy y el que no pues no es mi culpa.. compito para ganar y exijo lo mismo de todas las partes... no me gusta aclarar nada por que la gente realmente habla por hablar y si algo hemos hecho por América es ponerlo en el plano internacional, que todo el mundo vuelva a ver este gigante de América... Tenemos una oportunidad grande este segundo semestre y quizás si las partes no están en esa línea va a ser difícil", afirmó

"Yo les agradezco la compresión y el cariño y el respeto y que procuremos ser más empáticos y razonables con todo el tema humano. El fútbol une y al final es la pasión más hermosa de todas. Para terminar quiero agradecer al profe polilla y a su cuerpo técnico.. un abrazo y éxitos a todos", finalizó.