JuanFer Quintero se destapó: el sueño que tiene en la Liga BetPlay

En medio de un año sumamente complicado para Juan Fernando Quintero por la salud de su esposa en Medellín, como también el problema de un tío en el que involucraron al jugador, el volante respondió como se debía y con el título de la Copa Sudamericana con Racing de Avellaneda. Con un pase gol, su equipo venció a Cruzeiro y alzaron un trofeo internacional tras 36 años de sequía.

Sin duda alguna, el nombre de Juan Fernando Quintero siempre está en la órbita de grandes clubes. River Plate con Marcelo Gallardo no le cierra la posibilidad a un regreso del colombiano. Santos de Brasil y Europa también sueñan con el habitualmente convocado a la Selección Colombia, pero no hay que olvidar a la Liga BetPlay.

No hay certezas de que el ex Rennes y Porto siga en Racing de Avellaneda tras el título y con esas dudas, la Liga BetPlay podría estar al acecho, algo que ya se había predicho con el interés del Junior en volver a contar con los servicios del talentoso volante y de otras posibilidades en su país. Justamente, en el programa de ESPN, Balón Dividido le preguntaron por el certamen colombiano y se destapó.

JUAN FERNANDO QUINTERO Y SU SUEÑO EN LA LIGA BETPLAY

Los inicios de Juan Fernando en el fútbol pasan por el balompié antioqueño jugando en los tres clubes del departamento. Nacido en Medellín, el volante salió del Envigado y jugó con Atlético Nacional antes de fichar por el Pescara de Italia y pasar por clubes europeos. En medio de un momento complejo en donde se planteó dejar la disciplina y dedicarse a la música, el equipo ‘Poderoso’ le tendió la mano.

Además, jugó en Junior de Barranquilla en donde no pudo explotar pese al bombo que tenía su fichaje. Sin embargo, es un anhelo del club volver a contar con los servicios del antioqueño y se han atrevido últimamente en acercarse al entorno. En ESPN, el reciente campeón de la Copa Sudamericana soltó que, “tengo muchos sueños por cumplir, uno de ellos es volver al Medellín, quedar campeón con el equipo que soy hincha, pero no sé en qué momento pasará”.

No obstante, Juan Fernando Quintero no piensa en el futuro todavía, pero dejó en claro que no le cierra las puertas al regreso al balompié colombiano antes de volver al Medellín, “de corazón soy muy patriota, me encanta Colombia, me encanta el fútbol colombiano, me mantengo pendiente de las noticias, fui al Junior por la gente, porque quería regresar a mi país. Nunca cierro puertas a nadie, vivo agradecido con Nacional porque me dejó ver internacionalmente, le hago fuerza, aunque mi vínculo es con el Medellín”.

Continuó, “no le cierro las puertas a nadie, porque vivo agradecido con todo que he hecho en Colombia, con mi país, no me da miedo decir que soy colombiano. Tengo relación con Gamero y con Gustavo (Serpa)”. Pero, de igual forma, todo queda claro que quiere volver al Medellín a quedar campeón.