Juanfer Quintero: su amor por el Medellín y las gracias a Nacional

La Selección Colombia, de la mano del entrenador Reinaldo Rueda, jugará ante Perú y Argentina por la séptima y octava fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. Uno de los nombres que sorprendió por su convocatoria fue el de Juan Fernando Quintero, pero días después debió ser apartado porque la Liga de China no permitió que sus jugadores viajarán, evitando cualquier contagio de Covid-19.

Aunque en los últimos días la selección de mayores ha sido una novela por el tema de James Rodríguez y demás, Juanfer quiso salirle al paso y prefirió hablar de su sentimiento hacia el Independiente Medellín, el equipo de sus amores.

En medio de una charla con Semana, Quintero fue claro al decir que lo que trascendió meses atrás sobre una supuesta compra del DIM, era falso, aunque si pudiera no lo descartaría: “No. Ojalá. yo sería muy feliz porque soy hincha y hace poco hubo como una confusión, pero yo primero jugué en Envigado y Nacional, y a Nacional le agradezco mucho porque me abrió las puertas al mundo y me dio a conocer y eso nunca se me va a borrar del corazón”.

Asimismo, indicó que Medellín manda en su corazón y no tiene problema al expresar sus sentimientos en público: “Yo lo expreso públicamente, lloro, sufro por el Medellín, lo amo y uno nunca sabe qué pueda pasar en el futuro. En su momento vamos a ver, y no soy solo yo, hay varios compañeros que quieren entrar ahí”.

Por otra parte, se refirió sobre su retiro en el que podría ser en el ‘Poderoso de la Montaña’: “Ojalá, vamos a ver. En el 2017 tuve un año bueno, estaba mi abuelo vivo, me vio jugar, cumplió un sueño, yo también lo cumplí, y pues bueno, como que ya estoy en paz. Siempre seré hincha del Medellín y que vuelva… No sé, no creo, pero esperemos a ver qué pasa”.

Igualmente, Juanfer Quintero confesó su cariño y aprecio hacia River Plate, club donde consiguió ganar la Copa Libertadores ante Boca Juniors: “Les cuento que tuve la oportunidad de comprar una casa en Argentina y pues bueno, me siento muy identificado con el país, con la gente del River, muy contento con todo lo que pude vivir y ese vínculo queda, el corazón queda ahí. Es el país que te dio tanto y, bueno, estoy en paz. Pero tampoco creo que vuelva, uno nunca sabe. Pero cuando uno cierra los ciclos, yo creo que lo mejor es cerrarlos bien. Uno hoy en día piensa más en el bienestar que en otras cosas”.