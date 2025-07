JuanFer reveló la suma de dinero que le debe América: “Mucha plata”

La historia de Juan Fernando Quintero de vuelta al Fútbol Profesional Colombiano no terminó de la mejor manera. El volante de la Selección Colombia dejó Argentina para estar cerca de su familia en medio de un momento muy complejo de salud de su esposa. Le llegó la oportunidad en el América de Cali y aunque cumplió con expectativas en cuanto a su juego, no pudo llevar al club a la final.

Antes de la última fecha de los cuadrangulares, Juan Fernando decidió no jugar contra el Medellín porque se filtraron aspectos de su salario e infidencias muy personales que complicaron su continuidad en el equipo. Además, cuando el mediocampista campeón de la Sudamericana con Racing firmó por tres años con el América, los vallecaucanos accedieron a pagarle una gran suma de dinero como salario.

Sin embargo, una de las razones por las que Juan Fernando Quintero no seguirá en el América fue por ese incumplimiento con los primeros seis meses de ese salario que habían acordado. El mismo jugador antioqueño lo confirmó en entrevista con la española, Eva Rey en su canal de YouTube, ‘Desnúdate con Eva’.

“MUCHO DINERO”, LA DECLARACIÓN DE JUAN FERNANDO QUINTERO QUE CONFIRMA EL INCUMPLIMIENTO DE SU SALARIO

Juan Fernando Quintero participó en el programa ‘Desnúdate con Eva’ en donde indicó el tema particular que tuvo con el América de Cali durante estos primeros meses y que acabaron marcando el final de su contrato anticipadamente, pese a que había firmado por tres años.

Eva Rey le recordó ese pacto de caballeros que aseguró con Racing de no firmar con River Plate en los primeros meses y luego, le preguntó por ese tema particular en América, “América no me pudo pagar durante seis meses, sino algo muy básico y pues no es lo que esperaba”.

Sobre esto, Eva Rey le preguntó si en esos seis meses cobró, y la respuesta de Juan Fernando Quintero sorprendió bastante. “¿Llevas seis meses sin cobrar?”, cuestionó la española, Juan Fernando afirmó, “prácticamente”. En ese momento llegó la inquietud de cuánto dinero le debe el América de Cali.

Ante la pregunta del dinero que le adeudan, Juan Fernando Quintero trató de evadir la respuesta, “mucho dinero, mucho, mucho dinero”, aseguró el volante. Eva Rey buscó cifras, “¿podemos decir que es más de un millón de dólares?”. Juan Fernando admitió que sobrepasa ese monto y culminó con, “eso hace parte del fútbol”.

El desagrado de Eva Rey fue total cuando supo que el valor sobrepasaba los dos millones y que podía acercarse más a los tres millones de dólares. Juan Fernando lo cerró con una frase muy recurrente de los futbolistas cuando suceden este tipo de cosas dejando todo a un lado.

EL FUTURO DE JUAN FERNANDO QUINTERO TRAS SALIR DEL AMÉRICA

Después de no presentarse a los entrenamientos, queda más que claro que Juan Fernando Quintero no seguirá en el América. El club sentenció que no tiene el dinero para pagarle al jugador y su futuro está por confirmarse en próximos días.

Su salida parece ser total del fútbol colombiano, pues, Millonarios y Junior se interesaron, pero Juan Fernando Quintero ya dio su postura clara de su próximo rumbo. Brasil, Argentina y hasta Arabia Saudita se interesaron por contar con los servicios del antioqueño.

Desde los medios argentinos sentencian que el futuro de Juan Fernando Quintero estará conectado con River Plate que solo espera por salir de Gonzalo Tapia para liberar el cupo de extranjero, de acuerdo con lo que afirman en Olé y otros diarios. En los siguientes días, quedará más claro su rumbo.