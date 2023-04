Juanfer se solidariza con Nacional: 'guiño' de Quintero en Barranquilla

Juan Fernando Quintero ha sido la razón de una polémica constante desde que llegó a un acuerdo para convertirse en jugador de Junior de Barranquilla, pues más allá de las diferencias que hubo para firmar el contrato, ahora son sus contadas participaciones las que lo ponen en la mira de la hinchada, la prensa y los seguidores -en general- del FPC.

Y es que Juanfer se lesionó a mediados de marzo, sin embargo, esto no fue un impedimento para viajar con la Selección Colombia a la gira por Asia; no obstante, el futbolista sigue lesionado, y no hay una fecha definida para su regreso a las canchas.

De tal forma, Quintero acude a las prácticas de Junior pero hace trabajo diferenciado; y en vista de que Nacional tendrá que jugar en esa ciudad como local tras los ya conocidos hechos en donde se enfrentaron integrantes de la barra Los del Sur y la policía, el jugador visitó al plantel.

Pues el comunicador Juan Londoño dio a conocer que Juan Fernando Quintero visitó en la noche del miércoles 19 de abril la concentración de Atlético Nacional, lo cual muchos han interpretado como un 'guiño' del jugador, recordando que ya vistió la camiseta de ese equipo en el primer semestre de 2012.

¿Cómo le fue a Juan Fernando Quintero cuando jugó en Nacional?

En su paso por Atlético Nacional, Juan Fernando Quintero disputó 28 partidos (15 por Liga, 6 por Copa y 7 por Libertadores), en donde anotó cuatro goles, los cuales fueron carta de presentación para marcharse al Pescara de Italia, donde inició su camino en suelo europeo.

Cabe recordar que en la actualidad Juan Fernando Quintero es el jugador mejor pagado del fútbol colombiano, y en vista de que se presume su salida de Junior de Barranquilla, el futbolista ya estaría analizando posibles destinos para la próxima temporada.