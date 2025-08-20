Jugador de Bucaramanga agredió a arquero de Junior y envió 'amenaza'
Recientemente se enfrentaron estos dos equipos, y el Tiburón se impuso 2-1 en el Metropolitano.
El pasado lunes se enfrentaron Junior y Atlético Bucaramanga por la séptima fecha de la Liga Betplay 2025-II, partido que arrojó un 2-1 en favor del Tiburón en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y las polémicas no faltaron.
Inicialmente, a Junior le sancionaron tres penaltis a su favor, el primero fue desperdiciado y los dos restantes convertidos por Steven 'Titi' Rodríguez. Además, hubo intento de gresca entre integrantes de las dos plantillas.
Puede leer: Programación de la octava fecha de Liga Betplay 2025-II
Se pudo conocer el que el encontrón más fuerte se produjo entre el extremo Kevin Londoño y el arquero Jefferson Martínez, quienes militan para Bucaramanga y Junior, respectivamente. De hecho, se enviaron mensajes utilizando a los medios de comunicación y redes sociales.
La pelea entre Kevin Londoño y Jefferson Martínez
Pese a que Martínez no estaba jugando, sino que ofició como suplente en Junior, le habría gritado los goles de la remontada al banquillo de Bucaramanga, y esto desató la diferencia con Londoño, quien le envió un mensaje que rayó con la humillación y la agresión verbal.
"No entiendo el agrandamiento de él... yo a él en ningún momento le he dicho que ha sido suplente en todos lados, en Junior han tenido que traer siempre un portero por encima de él, así que es bueno que le baje un poquitico, porque nosotros no nos metemos con él", dijo Kevin Londoño sobre Jefferson Martínez.
Posteriormente, el futbolista de Atlético Bucaramanga, quien se ha caracterizado por hacer algunos comentarios desacertados, indicó: "Esto es fútbol, ojalá clasifiquemos, que ellos también clasifiquen y ya veremos qué pasa", lo cual ha sido tomado como una advertencia para el portero Martínez y toda la plantilla de Junior.
Le puede interesar: Millonarios firmó a un arquero hasta junio de 2026
La respuesta de Martínez a Londoño fue clara, y lo hizo a través de redes sociales, donde inexplicablemente posteó una fotografía conduciendo su carro, y escribió: "Pueden intentar herir, pueden hablar y desear… pero el dolor no los hace lograr lo que yo ya construí. Feliz día mi gente. Estas tu no las tienes", acompañado de dos trofeos, como referencia de los dos títulos que tiene en su palmarés, mientras que el extremo de Bucaramanga nunca ha sido campeón.
Kevin Londoño tirándole al eterno suplente de Jefferson Martínez— Dimayor Azul 💙 (@Millosporla17) August 20, 2025
Sólo verdades el tipo 🚬 pic.twitter.com/aSYq3e2Xej
Pueden intentar herir, pueden hablar y desear… pero el dolor no los hace lograr lo que yo ya construí.— Jefersson Martinez (@jmvalverde30) August 20, 2025
Feliz día mi gente 🏆🏆
Está tu no las tienes 🙈😜 pic.twitter.com/YLMqZPa0iV