Jugador de Bucaramanga agredió a arquero de Junior y envió 'amenaza'

El pasado lunes se enfrentaron Junior y Atlético Bucaramanga por la séptima fecha de la Liga Betplay 2025-II, partido que arrojó un 2-1 en favor del Tiburón en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y las polémicas no faltaron.

Inicialmente, a Junior le sancionaron tres penaltis a su favor, el primero fue desperdiciado y los dos restantes convertidos por Steven 'Titi' Rodríguez. Además, hubo intento de gresca entre integrantes de las dos plantillas.

Se pudo conocer el que el encontrón más fuerte se produjo entre el extremo Kevin Londoño y el arquero Jefferson Martínez, quienes militan para Bucaramanga y Junior, respectivamente. De hecho, se enviaron mensajes utilizando a los medios de comunicación y redes sociales.

La pelea entre Kevin Londoño y Jefferson Martínez

Pese a que Martínez no estaba jugando, sino que ofició como suplente en Junior, le habría gritado los goles de la remontada al banquillo de Bucaramanga, y esto desató la diferencia con Londoño, quien le envió un mensaje que rayó con la humillación y la agresión verbal.