Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 21:50
Jugador de Millonarios usa la camiseta de América y confesó ser hincha
En una transmisión en sus redes sociales el futbolista se puso la prenda del cuadro vallecaucano.
Millonarios FC ha tenido algunas dificultades con distintos jugadores en lo corrido de este semestre, pues no solo ha tenido que lidiar con lesiones sino que en realidad ha habido futbolistas que le han faltado al respeto a la institución, hartando de paso a los hinchas.
Este es el caso de Néiser Villarreal, futbolista quien desde hace mucho tiempo genera polémica debido a que se niega rotundamente a renovar con Millonarios FC, y es muy diciente que junto con su representante planean una venta excluyendo al equipo.
Puede leer: Millonarios 'aterrizó' a sus hinchas y confirmó decisión de la dirigencia
Además, el jugador, quien integra la Selección Colombia sub 20 ha tenido otro tipo de salidas que en realidad han incomodado a la hinchada, y este jueves 14 de agosto se presentó una que en definitiva sacó de quicio a varios aficionados en redes sociales.
Millonarios: Néiser Villarreal con la camiseta de América de Cali
Acostumbrado a hacer transmisiones en vivo en sus redes sociales, Néiser Villareal usó una camiseta del América de Cali, y prácticamente confesó ser hincha de este equipo en uno de sus comentarios. Los comentarios en redes sociales obligaron al futbolista a cambiar de prenda.
Ocurrió en la noche de este jueves 14 de agosto, cuando el futbolista aparecía en un espacio cerrado, viendo en televisión el partido Deportivo Pereira vs América de Cali, y luego de que el Matecaña se fuera arriba en el marcador, dijo: "Vamos perdiendo", reconociendo su afinidad con el equipo vallecaucano.
Fueron tantos los comentarios de aficionados en la transmisión, que Néiser Villarreal optó por cambiar su camiseta y ponerse la segunda equipación de Millonarios (blanca), pero hubo capturas de pantalla y se convirtió en tendencia en X.
Le puede interesar: Jugador que 'coqueteó' con Santa Fe y América, rompió el silencio: "Mi futuro sería distinto"
Se espera por las determinaciones que pueda tomar Millonarios con Néiser Villarreal, pues en otros países cuando pasa algo similar, habitualmente el futbolista es separado e incluso se le rescinde el contrato.
Cabe recordar que luego del Campeonato Sudamericano sub 20, el futbolista recibió varias ofertas, entre ellas, del Atlético de Madrid, pero esta fue decantada y se estima Villarreal aguarda a salir como 'agente libre' para tener mayor porcentaje de ganancia en una hipotética negociación.
¿Es que a Neyser no le hablan?— Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) August 15, 2025
Pues no, Falcao lo intentó y nada. En Millonarios no se desgataran en un tipo que se va gratis.
Cuando su comportamiento le cobre, ni las viejas en sus lives de TikTok le darán bolas.
En 10 años dará entrevistas arrepintiéndose como Huérfano. pic.twitter.com/4fQSlPKdMX
Fuente
Antena 2