Jugador de Millonarios usa la camiseta de América y confesó ser hincha

Millonarios FC ha tenido algunas dificultades con distintos jugadores en lo corrido de este semestre, pues no solo ha tenido que lidiar con lesiones sino que en realidad ha habido futbolistas que le han faltado al respeto a la institución, hartando de paso a los hinchas.

Este es el caso de Néiser Villarreal, futbolista quien desde hace mucho tiempo genera polémica debido a que se niega rotundamente a renovar con Millonarios FC, y es muy diciente que junto con su representante planean una venta excluyendo al equipo.

Además, el jugador, quien integra la Selección Colombia sub 20 ha tenido otro tipo de salidas que en realidad han incomodado a la hinchada, y este jueves 14 de agosto se presentó una que en definitiva sacó de quicio a varios aficionados en redes sociales.

Millonarios: Néiser Villarreal con la camiseta de América de Cali

Acostumbrado a hacer transmisiones en vivo en sus redes sociales, Néiser Villareal usó una camiseta del América de Cali, y prácticamente confesó ser hincha de este equipo en uno de sus comentarios. Los comentarios en redes sociales obligaron al futbolista a cambiar de prenda.