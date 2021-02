Jugador de Nacional se perdería el partido ante Alianza por quedarse dormido

El presente de Atlético Nacional no está del todo bien. El equipo que dirige el entrenador brasileño, Alexandre Guimaraes si bien es cierto, se encuentra entre los ocho mejores de la Liga Betplay; el conjunto ‘verdolaga’ tiene a su goleador Jefferson Duque lesionado y su otro atacante, Jonathan Álvez se vio envuelto en unas declaraciones polémicas en sus redes sociales, por lo cual el ambiente interno está tenso.

No obstante, a estos casos se le sumó otro. Según trascendió en las redes sociales, uno de los convocados por Guimaraes para enfrentar a Alianza Petrolera en la fecha diez de la liga se habría quedado dormido; pues Michael Chacón, no estuvo atento a estar entre los viajeros y por ende, el cuerpo técnico tuvo que convocar a uno de sus compañeros de manera inmediata.

INCREÍBLE: Es tal el compromiso de los jugadores que llegan ahora a Atlético Nacional, que el jugador Michael Chacón, estaba convocado para viajar a Bucaramanga pero se quedó dormido y a última hora tuvieron que llamar otro jugador. Es una vergüenza !!! pic.twitter.com/HIlf31OwRX — Gustavo López (@guslopezinfo) February 27, 2021

Hay que recordar que Nacional perdió su compromiso de la jornada anterior ante Atlético Bucaramanga 3-2, por lo que no hay 'excusas' para recuperar los tres puntos que se le escaparon al 'Rey de Copas'.