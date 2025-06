Jugador de Nacional se sinceró en cuadrangulares: “Volví a ser yo”

Quedan 24 horas para que Atlético Nacional vuelva a casa para enfrentar en la fecha 3 de los Cuadrangulares Semifinales a Independiente Santa Fe. Un vibrante partido en el que los verdolagas no pueden ceder más terreno, dado que apenas suman dos puntos gracias a empates.

Santa Fe revivió tras la derrota contra Millonarios y sumó de a tres en Manizales contra Once Caldas. Una victoria en Medellín podría dejarlos líderes a la espera de lo que pase a segundo turno entre albos y albiazules. Nacional debe reaccionar y todavía está a tiempo para hacerlo.

Justamente, en este nuevo encuentro, Atlético Nacional, bajo las órdenes de Javier Gandolfi podrá contar con Edwin Cardona que ya regresó después de pagar sanción y de recuperarse de una contusión en la rodilla izquierda. El referente y capitán verdolaga habló sobre la dificultad que recae en disputar los cuadrangulares en la Liga BetPlay.

Son partidos en tan poco tiempo que puede complicar a cualquiera con la intensidad. El volante afirmó, “son partidos aparte, están los mejores ocho equipos del semestre. Va a ser difícil, pero esperamos estar a la altura. Todos lo quieren vivir, ojalá podamos sacar los tres puntos y el partido va a ser muy atractivo”.

Nacional tiene que sacar tres puntos vitales en los cuadrangulares. Sobre esto, Edwin Cardona explicó que, “están ilusionados los hinchas, nosotros también. Esperamos que nos sigan apoyando y creo que entre todos vamos a sacar esto adelante. Sé que nosotros en cancha los estamos representando a ellos, pero ellos son muy importantes afuera. Hay que seguir trabajando y darles la alegría que tanto quieren”.

“NO ME SENTÍA ASÍ HACE RATICO. CREO QUE VOLVÍ A SER YO”; KEVIN PARRA

El elenco antioqueño viajó a Bogotá para enfrentar a Millonarios. Sacó un valioso empate en el que Kevin Parra volvió a sumar minutos en el campo de juego. El futbolista ex Patriotas se sinceró, “la verdad que muy contento. Con toda la sinceridad, no me sentía así desde hace ratico. Creo que volví a ser yo apoyando defensivamente como ofensivamente. En lo personal físicamente muy bien, contento de ayudar al grupo y de lograr ese gran punto que va a ser muy valioso”.

A su vez, el volante ofensivo se refirió a la necesidad de Nacional, “afrontar estos partidos como son. Son una final, son decisivos y tenemos que sacar esa hambre, esa convicción y la humildad con la que siempre hemos jugado. Creo que con eso vamos a lograr los resultados”.

Un mensaje a la hinchada para sacarlo adelante, “como siempre, la verdad que sin palabras para la gente que nos apoya a donde hemos ido. Gratitud para ellos que siempre están presentes y son muy importantes para nosotros. Infortunadamente no se nos han dado los resultados, pero esperemos que mañana con el apoyo de ellos se logre”.

¿CÓMO ESTÁ NACIONAL FÍSICAMENTE?

Por su parte, el preparador físico, Mauro Cerutti afirmó que, “fue un semestre con alta densidad de partidos y ahora nos encuentra en la recta final jugando los partidos más importantes para llegar a las finales. Los jugadores se encuentran bien, recuperamos jugadores que teníamos con molestias y dolencias físicas y vamos a competir de la misma manera estas últimas cuatro fechas”.

El cuerpo técnico intenta mandar el siguiente mensaje para poder sacar lo que resta adelante, “que estén preparados. Las posibilidades las tuvieron todos, el torneo es muy largo, jugamos dos campeonatos y tuvimos mucha competencia. Los jugadores han respondido de buena manera en un deporte de contacto donde el poco descanso entre partidos hace que haya que rotar el plantel. Llegamos de la mejor manera, compenetrados en el día a día”.

Por último, dejó claro que no hay que hacer nada nuevo para poder vencer a Santa Fe, es plantar la misma idea de todos los partidos, “de la misma manera, proponiendo la idea de juego con alta intensidad y sobre todo con cabeza ganadora para quedarnos con los tres puntos. Necesitamos la ayuda de todos para sentir esa buena energía y para que los jugadores se desempeñen de la mejor manera”.