Jugador de Rosario Central llega a la Liga Betplay: confirman el equipo

En medio de la ola de rumores y movimientos característicos de la época de fichajes en el fútbol, una noticia ha captado la atención en Colombia dado que un jugador con experiencia en un gigante del fútbol argentino llegará a la Liga Betplay.

En esta fase del año, los equipos buscan reforzarse para encarar con fuerza el próximo semestre, y en este contexto, el periodista especializado en el mercado de fichajes de futbolistas colombianos, Felipe Sierra, ha revelado dos importantes novedades sobre el Once Caldas.

El Once Caldas, que quedó sin opciones de clasificar a la final de la Liga Betplay tras tener unos malos cuadrangulares, ya planifica el segundo semestre bajo la dirección del técnico Hernán Darío 'Arriero' Herrera. Una de las noticias más destacadas es el retorno de Dannovi Quiñones, quien volverá tras un corto paso por Rosario Central de Argentina.

En septiembre del año pasado, Dannovi Quiñones, un defensor central de 22 años, fue observado por Rosario Central gracias a su destacada actuación y la cantidad de partidos jugados con el Once Caldas. La oferta del club argentino fue aceptada, y Quiñones se unió al equipo en condición de préstamo. Según el periodista Germán García, el acuerdo incluía un cargo de $400,000 dólares y la posibilidad de que Rosario ejerciera una opción de compra por $1 millón de dólares.

A pesar del buen rendimiento mostrado por Quiñones en Once Caldas, en su estadía en Rosario Central no pudo brillar y no tuvo mucha continuidad, por lo que el club argentino ha decidido no ejercer la opción de compra. Esta decisión implica que el defensor central regresará al Once Caldas para el próximo torneo de la Liga Betplay 2024-II. Quiñones debutó con el equipo colombiano en 2021 y acumula 70 partidos y 3 goles como profesional.

El regreso de Quiñones es visto como un refuerzo importante para el Once Caldas, que busca mejorar su rendimiento en la próxima temporada. Su experiencia en Argentina, aunque breve, le ha permitido crecer como jugador, y su retorno es esperado con gran expectativa tanto por el cuerpo técnico como por los aficionados del equipo.

Además de esta noticia, Felipe Sierra también informó sobre la situación del volante Iván Rojas, quien tiene ofertas del fútbol mexicano. Sin embargo, el Once Caldas ha dado prioridad a su renovación, ya que el contrato del volante con pasado en Santa Fe y Envigado finaliza en diciembre. Rojas ha sido una pieza clave en el mediocampo del equipo, y su continuidad es crucial para los planes del técnico Herrera, dado que este volante da equilibrio y buena salida con el balón desde el fondo.

