Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 20:52
Jugador de Santa Fe advirtió Millonarios: "Se va a dejar el alma"
El campeón de Colombia recibirá a su rival de patio el próximo miércoles 13 de agosto.
A menos de una semana para una nueva edición del partido más tradicional del fútbol colombiano, crece la expectativa por el Santa Fe vs Millonarios del próximo miércoles 13 de agosto en El Campín, y uno de los jugadores del vigente campeón se refirió al juego.
El defensa central Joaquín Sosa sostuvo un diálogo con Caracol Radio, y allí además de hablar de las sensaciones que le ha generado la plantilla, se refirió al clásico de la fecha 17 que tuvo que ser adelantado por compromisos en el máximo escenario deportivo de Bogotá.
Puede leer: "Tiene poca información": Kompany, DT de Bayern Múnich, sobre Luis Díaz
Joaquín Sosa, defensa de Santa Fe, habló previo a Millonarios
Pese a que el futbolista uruguayo no ha debutado con la camiseta del Rojo, lleva varios días entrenando a la par de sus compañeros, y afirmó que es un hecho que estará listo para el clásico bogotano. "Sí o sí voy a estar, así sea en el banco", afirmó Sosa, dando por sentado que será una de las novedades para ese encuentro.
Es pertinente recordar que el jugador uruguayo de 23 años es propiedad del Bologna y procede de la Reggiana, también de Italia, en donde mostró algunas molestias físicas, por lo que su adaptación a Bogotá ha tomado algunos días de trabajo.
Sobre la plantilla que tiene Santa Fe, y trabaja bajo las indicaciones del entrenador Jorge Bava, Sosa manifestó: "Veo un grupo muy unido. El grupo está excelente del vestuario para adentro, es magnífico", reafirmando la labor de el técnico.
"Yo creo que lo que nos caracteriza es no dar la pelota por perdida y, hasta que termine el partido se va a dejar el alma", manifestó Joaquín Sosa, quien ve algo que muchos aficionados también han visto desde los partidos previos al título.
Le puede interesar: Millonarios anunció cinco jugadores inesperados para recibir al Cali
Y es que el propio Joaquín Sosa habló sobre el sentido de pertenencia que ha venido mostrando la plantilla de Independiente Santa Fe, pues afirmó que "eso lo vi y lo presentí desde el semestre pasado".
Fecha, hora y canal para ver Santa Fe vs Millonarios - Liga Betplay
El partido Independiente Santa Fe vs Millonarios por la fecha 17 de la Liga Betplay será el próximo miércoles 13 de agosto a partir de las 8:30 p. m. en el estadio El Campín, probablemente con ingreso exclusivo para la hinchada del Rojo, pues los actos violentos presentados recientemente por parte de un reducido grupo de hinchas azules haría tomar esta decisión. El juego será transmitido por Win Sports y Antena2.
Fuente
Antena 2