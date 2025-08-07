Jugador de Santa Fe advirtió Millonarios: "Se va a dejar el alma"

A menos de una semana para una nueva edición del partido más tradicional del fútbol colombiano, crece la expectativa por el Santa Fe vs Millonarios del próximo miércoles 13 de agosto en El Campín, y uno de los jugadores del vigente campeón se refirió al juego.

El defensa central Joaquín Sosa sostuvo un diálogo con Caracol Radio, y allí además de hablar de las sensaciones que le ha generado la plantilla, se refirió al clásico de la fecha 17 que tuvo que ser adelantado por compromisos en el máximo escenario deportivo de Bogotá.

Puede leer: "Tiene poca información": Kompany, DT de Bayern Múnich, sobre Luis Díaz

Joaquín Sosa, defensa de Santa Fe, habló previo a Millonarios

Pese a que el futbolista uruguayo no ha debutado con la camiseta del Rojo, lleva varios días entrenando a la par de sus compañeros, y afirmó que es un hecho que estará listo para el clásico bogotano. "Sí o sí voy a estar, así sea en el banco", afirmó Sosa, dando por sentado que será una de las novedades para ese encuentro.

Es pertinente recordar que el jugador uruguayo de 23 años es propiedad del Bologna y procede de la Reggiana, también de Italia, en donde mostró algunas molestias físicas, por lo que su adaptación a Bogotá ha tomado algunos días de trabajo.