Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 11:42
Jugador de Santa Fe saldría del equipo a inesperado destino
El mercado de fichajes del futbol colombiano empieza a moverse desde ya.
Independiente Santa Fe es uno de los equipos clasificados y que pelearán por el pase a la final en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, sin embargo, a pesar de conseguir la clasificación el equipo no ha dejado una buena impresión en el todos contra todos después de salir campeón por lo que se espera que sea un mercado muy movido para el conjunto cardenal.
Un jugador que fue clave para el título estaría a pocas semanas de salir del equipo y el destino es completamente inesperado.
Elvis Perlaza muy cerca de salir de Santa Fe
El lateral derecho ex Millonarios fue una pieza muy importante para el conjunto cardenal en la obtención del título del semestre pasado, sobre todo por su presencia en ataque y su habilidad para meter centros al área. Pues este semestre el jugador no ha mostrado su mejor nivel y desde hace un tiempo se ha venido especulando con su salida y ahora parece ser que un equipo lo tienen en carpeta como prioridad para la próxima temporada.
Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Real Cartagena es el equipo que quiere tener Elvis Perlaza en sus filas para el 2026, un fichaje que le daría un salto de calidad a la plantilla, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria y categoría que ha mostrado el colombiano en su paso por el FPC. Si bien hasta el momento sigue siendo una especulación la posibilidad está sobre la mesa y el interés del equipo se reabrió recordando que en semestres anteriores ya había intentado ficharlo.
Por ahora a centrarse en Santa Fe
Por el momento el lateral derecho tiene una tarea pendiente, recomponer el camino del conjunto cardenal y pelear por meterse en una nueva final de liga. Santa Fe llega a estas semifinales del futbol profesional colombiano como uno de los últimos equipos en meterse a los ocho, de hecho se metió en la última fecha en un duelo directo frente a Alianza por lo que tranquilamente se puede decir que no llegan en un buen momento.
Por ahora a pensar en el próximo partido que será el 19 de noviembre cuando los cardenales visiten a Bucaramanga para abrir su participación en el grupo B.
Fuente
Antena 2