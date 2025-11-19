Jugador de Santa Fe saldría del equipo a inesperado destino

Elvis Perlaza muy cerca de salir de Santa Fe

El lateral derecho ex Millonarios fue una pieza muy importante para el conjunto cardenal en la obtención del título del semestre pasado, sobre todo por su presencia en ataque y su habilidad para meter centros al área. Pues este semestre el jugador no ha mostrado su mejor nivel y desde hace un tiempo se ha venido especulando con su salida y ahora parece ser que un equipo lo tienen en carpeta como prioridad para la próxima temporada.

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Real Cartagena es el equipo que quiere tener Elvis Perlaza en sus filas para el 2026, un fichaje que le daría un salto de calidad a la plantilla, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria y categoría que ha mostrado el colombiano en su paso por el FPC. Si bien hasta el momento sigue siendo una especulación la posibilidad está sobre la mesa y el interés del equipo se reabrió recordando que en semestres anteriores ya había intentado ficharlo.