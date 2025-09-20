Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 09:27
Jugador de Santa Fe sale a medio torneo y se irá al exterior
El León apunta a clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay, actualmente es octavo.
Independiente Santa Fe le da continuidad a sus proyecto deportivo, el cual tiene -entre otros propósitos- el objetivo de exportar futbolistas al balompié internacional, y recientemente se confirmó la salida de uno de los mejores jugadores de su cantera.
Pues el delantero William Ovalle sale de Independiente Santa Fe para convertirse en nuevo jugador de FC Van de la primera división de Armenia, club al cual se unió desde el pasado viernes 19 de septiembre.
