Jugador de Santa Fe tiró indirecta a Bava y respaldó a los hinchas
El entrenador uruguayo presentó su renuncia y será presentado este viernes en Cerro Porteño de Paraguay.
Finalmente Jorge Bava renunció a ser entrenador de Independiente Santa Fe, y su salida se hizo efectiva luego de la victoria 1-2 ante Medellín por la ida de cuartos de final de la Copa Betplay. Ahora el uruguayo viajará a Paraguay.
Pues la razón de la salida de Bava pasa por una mejor oferta salarial de Cerro Porteño, club que lo presentaría oficialmente el próximo viernes para afrontar lo que resta de torneo paraguayo con el objetivo de ser campeón.
Y claramente el hecho de dejar a Santa Fe a mitad de temporada no cayó bien entre algunos hinchas e incluso futbolistas de la plantilla, y uno de ellos le tiró una indirecta en la mañana de este jueves 25 de septiembre.
Indirecta de Santa Fe a Jorge Bava
El extremo Omar Fernández Frasica publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla a manera de historia en la cual aparece Luis Manuel Seijas, en la recordada entrevista que brindó a Canal RCN hace 15 años, donde afirma que "lo importante es que esté el escudo", luego de que un patrocinador se marchó del club.
La historia de Frasica ha sido replicada en X (antes Twitter), donde hinchas de Independiente Santa Fe resaltan el sentido de pertenencia del futbolista zipaquireño y están de acuerdo con su postura.
Indudablemente Frasica posteó la foto al sentirse identificado con Seijas y ahora brindándole apoyo a la hinchada del Rojo, pues se considera un acto inadecuado que el entrenador se haya marchado a medio torneo.
Próximo partido de Santa Fe
Por lo pronto, Independiente Santa Fe preparará el partido de la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-2, en donde se medirá con La Equidad en el estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo domingo 28 de septiembre.
La historia que publicó Frasica en Instagram lo dice todo. ¡Qué grande siempre, Omar Fernández! pic.twitter.com/OWli04TbGh— Johan Sánchez (@tirantasrojas) September 25, 2025
