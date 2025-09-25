Jugador de Santa Fe tiró indirecta a Bava y respaldó a los hinchas

Finalmente Jorge Bava renunció a ser entrenador de Independiente Santa Fe, y su salida se hizo efectiva luego de la victoria 1-2 ante Medellín por la ida de cuartos de final de la Copa Betplay. Ahora el uruguayo viajará a Paraguay.

Pues la razón de la salida de Bava pasa por una mejor oferta salarial de Cerro Porteño, club que lo presentaría oficialmente el próximo viernes para afrontar lo que resta de torneo paraguayo con el objetivo de ser campeón.

Y claramente el hecho de dejar a Santa Fe a mitad de temporada no cayó bien entre algunos hinchas e incluso futbolistas de la plantilla, y uno de ellos le tiró una indirecta en la mañana de este jueves 25 de septiembre.

Indirecta de Santa Fe a Jorge Bava

El extremo Omar Fernández Frasica publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla a manera de historia en la cual aparece Luis Manuel Seijas, en la recordada entrevista que brindó a Canal RCN hace 15 años, donde afirma que "lo importante es que esté el escudo", luego de que un patrocinador se marchó del club.