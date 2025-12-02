Jugador de Tolima muy cerca de llegar a uno de los más grandes del FPC

Millonarios y América van por el lateral más cotizado del país

La regularidad y el crecimiento de Hernández no han pasado desapercibidos. Millonarios y América de Cali, dos de los clubes más grandes del país, ya iniciaron conversaciones preliminares para explorar su fichaje. Ambas instituciones consultaron el entorno del jugador y preparan ofertas formales para presentarlas al Deportes Tolima en los próximos días.

Desde Ibagué la postura es firme:

No habrá préstamo.

Solo se considerará una venta definitiva .

. El Tolima esperará primero que Hernández exprese formalmente su deseo de salir.

La propuesta económica deberá ser acorde al valor del jugador, uno de los activos más importantes del club.

Hernández, cerca de llegar a los 200 partidos como profesional, es titular indiscutible desde hace varias temporadas y es hoy un perfil escaso en el mercado, un lateral profundo, agresivo, con recorrido y peso ofensivo.