Jugador del Cali le llamó la atención a DIMAYOR: “Debimos parar el partido”

Partidazo para cerrar la jornada sabatina entre el Deportivo Cali vs Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Palmaseca. Un escenario completamente lleno para, infortunadamente, ver la dura caída del cuadro azucarero que no ha podido levantar cabeza con Alberto Gamero.

Vea también: 'Capo' del UAE le tiró a sus compañeros: "Nadie estuvo conmigo"

Pese a la derrota, las sensaciones fueron de lamentación, y no solo por el marcador, sino por lo que pasó previamente y, en voz de jugadores del Deportivo Cali, afectó notablemente para ir a jugar el partido. Antes de la llegada de los vallecaucanos al estadio, el mismo bus del club arrolló a un hincha verdiblanco que estaba en una moto. La persona falleció y una niña salió herida tras los hechos.

Con los jugadores en el bus, la situación complicó a la institución que, según Fernando Mimbacas, delantero uruguayo, eso influyó bastante y los afectó durante el partido. Las autoridades del partido, en conjunto con la DIMAYOR decidieron postponer la hora de inicio del juego, pero finalmente se terminó jugando.

FERNANDO MIMBACAS: “DEBIMOS HABER PARADO EL PARTIDO”

En medio de un partido extraño por lo que se vivió horas previas, y, pese a la orden de que se jugara el compromiso, Deportivo Cali intentó salir a buscar la victoria. En el segundo tiempo todo se vino más abajo. Fernando Mimbacas entró para aportar ofensivamente, pero ya era muy tarde.

Al final del juego, Fernando Mimbacas habló en zona mixta con Alfonso Morales de Supercombo Cali y aseguró que la situación en la previa del compromiso los afectó bastante. Además, aseguró que el partido se debió haber parado por la tragedia vial.

Le puede interesar: Bayern Múnich se deshace en elogios para Luis Díaz y James: "Hace un mes"

El uruguayo afirmó que, "muy feo la verdad, no sabíamos si íbamos a jugar, porque pasó con un hincha, además, que venía a ver el partido. Le deseamos a la familia todo el apoyo del mundo y estamos acá para lo que necesite".

Posteriormente, sentenció que “creo que fue un poco raro, porque una cosa es que pase por fuera, como incidentes que suelen ocurrir, pero otra es que pase con nuestro ómnibus. Llegamos tarde, es algo muy feo y debimos haber parado, supongo yo”.