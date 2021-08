Jugador del Medellín recordó la putea... que le metió 'Bolillo' Gómez

Independiente Medellín regresó a la senda de la victoria, luego de imponerse en el marcador 2-0 ante América de Cali en la quinta fecha de la Liga Betplay. El equipo del profesor Hernán Darío Gómez cortó una racha de cuatro partidos consiguiendo empate, más allá que en la Copa Betplay ya había obtenido su primera victoria ante Once Caldas.

Precisamente, en este encuentro ante el conjunto ‘albo’ ocurrió un hecho entre el ‘Bolillo’ Gómez y David Loaiza, quien cuenta entre risas el regaño que le ‘metió’ el técnico por una jugada que conllevó a una pena máxima.

En el compromiso de vuelta por la copa, Loaiza manifestó en Café Gol que entregó “el balón suavecito, como con displicencia, ya relajado, cuando ahí fue el penal. En ese momento fue donde me pute... el hombre, después de haberlo tapado (Andrés) Marmolejo: ‘¡Mari...!, yo siendo (Reinaldo) Rueda no te llamaba a la Selección Colombia, yo no sé por qué te llamó’, recordaba Loaiza.

Hay que recordar que el mediocampista del ‘Poderoso’ estuvo en el morfociclo de la selección Colombia, donde señaló que “fui a aprender más, cada día uno quiere mejorar, y a mirar cómo trabaja el profe. Agradecido con el profe por la oportunidad que me dio y respaldarlo de la mejor manera”.

Por otra parte, Loaiza se ha ganado el puesto en la plantilla del 'Bolillo' Gómez, pues en lo corrido del semestre, el paisa ha disputado cinco compromisos y es uno de los referentes en el mediocampo del ‘decano’.