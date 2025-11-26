Jugador del Tolima menospreció a Santa Fe: "Solo juega a lo que hicieron"

Se jugó la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con el vibrante encuentro entre Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los cardenales estaban contagiados por la victoria frente a Fortaleza, mientras que los tolimenses necesitaban volver a la victoria tras el empate gris con Atlético Bucaramanga.

Vea también: Harold Santiago Mosquera no volvería a vestir la camiseta de Santa Fe

El partido tuvo dos tiempos sumamente diferentes. Durante la primera parte, Tolima jugó ‘solo’ frente a un rival sin respuesta. El trabajo táctico de Lucas González le ganó al planteamiento de Francisco López. No fue sino hasta los 45 minutos que se abrió el compromiso con la expulsión de Cristian Arrieta y el descuento inmediato de Christian Mafla.

Por su parte, con la superioridad numérica y con la obligación de empatar el partido, Santa Fe replanteó y encerró al Tolima que se dedicó a aguantar. Sin embargo, lo hicieron a la desesperada, dado que la labor defensiva del elenco visitante seguía complicando a ‘Pacho’ López y a sus dirigidos.

A la desesperada, Santa Fe llegó por medio de centros que desactivaba bien la zaga defensiva del Tolima. Cristopher Fiermarín también aguantó todos los disparos de larga distancia que pusieron en problemas a la meta del ‘Pijao’. Con la victoria el club tolimense está de líder en el Grupo B y sueña con clasificar.

ANDERSON ANGULO BAJÓ DE LA NUBE A SANTA FE

Lucas González habló de la importancia del trabajo táctico que hicieron a lo largo del primer tiempo que hizo todo mucho más sencillo para llevarse la victoria y la ventaja en el Estadio El Campín. Lucas afirmó que estos fueron los mejores 45 minutos que ha dirigido en su trayectoria como entrenador.

Le puede interesar: 'Pacho' López no pierde esperanzas: "Vamos por la épica para clasificar"

Por su parte, Anderson Angulo, defensor central del conjunto tolimense también destacó la resistencia que tuvo el club, pero tiró un dardo al analizar el juego de Santa Fe que es muy repetitivo, especialmente cuando no le salen las cosas y juega a la desesperada.

El zaguero central aseveró que, “no nos había tocado un partido en la segunda parte tan difícil como el de hoy. Creo que Santa Fe es un equipo que juega a lo que hicieron, tirar centros y esperar a que resuelvan dentro del área y que Rodallega resuelva. Creo que estuvimos serios, camellando y salimos contentos porque demostramos que estamos para pelear la final. Sabemos que no hemos ganado nada todavía”.

Aunque Santa Fe intentó salir de las bandas y atacar por el centro con remates de larga distancia, el juego calcado de enviar centros se sigue presentando y es algo que ya todos los equipos tienen descifrado. Anderson Angulo pegó en el punto que era, pese a demeritar al rival que solo se limita a ese juego, las desesperadas del equipo cardenal le dieron la razón.

Lea también: "Fecha 3, 7 puntos y punto invisible" Tolima ante el mejor panorama tras ganarle a Santa Fe

Los centros de Santa Fe han dado títulos y pusieron en problemas a la zaga defensiva del Tolima, pese a que rechazaron todos los embates del cuadro cardenal. Los envíos al área no dieron resultado y esa labor fue gracias a Anderson Angulo que fue una de las grandes figuras dentro de la cancha.