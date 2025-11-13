Jugador mundialista rechazó a Millonarios: Se complica el mercado azul
Millonarios busca reforzar su plantilla para el próximo año.
El conjunto embajador ya piensa en la próxima temporada y busca refuerzos de peso para recuperar protagonismo. Sin embargo, uno de los nombres más importantes que sonó para reforzar el mediocampo ya le cerró la puerta al club azul.
Millonarios termina un año para el olvido
Con la victoria 1-2 ante Boyacá Chicó, Millonarios cerró un 2025 decepcionante, en el que el equipo quedó eliminado de la Liga BetPlay con varias fechas de anticipación y sin cumplir los objetivos trazados en el llamado “plan quinquenal” 2021-2025.
La falta de jerarquía, el bajo nivel de varios titulares y la ausencia de liderazgo en el campo fueron las principales falencias del semestre. Por eso, el técnico Hernán Torres y la directiva ya trabajan en la reconstrucción del plantel.
Refuerzos con jerarquía internacional
La idea de la dirigencia es clara, sumar jugadores de trayectoria internacional, que eleven el nivel competitivo del grupo. Según el periodista Guillermo Arango, uno de los primeros nombres en carpeta fue el de Mateo García, figura de Once Caldas, pero su alto costo complicó la negociación.
El club manizaleño pide cerca de 1,4 millones de dólares por la mitad de sus derechos deportivos, cifra fuera del alcance de Millonarios. García, además, tiene ofertas del exterior y de otros clubes colombianos como Junior.
Wilmar Barrios le dijo no al azul
Ante las dificultades para cerrar fichajes locales, la directiva embajadora sondeó la posibilidad de incorporar a un futbolista con pasado mundialista. Sin embargo, Wilmar Barrios, uno de los pilares de la Selección Colombia en Rusia 2018, rechazó la propuesta.
El mediocampista, hoy figura del Zenit de San Petersburgo, no contempla regresar al fútbol colombiano a sus 32 años. Barrios lleva casi siete temporadas en Rusia y mantiene una alta cotización de 8 millones de euros, según Transfermarkt.
“Uno ya les dijo que no, y es Wilmar Barrios”, aseguró Arango, agregando que si Millonarios busca jugadores de ese nivel “ojalá sea porque quieren traer nombres que muevan el torniquete”.
Otras opciones sobre la mesa
El periodista también mencionó a Frank Fabra, quien saldrá libre de Boca Juniors y ya estuvo en el radar de Millonarios en el pasado. A su vez, Juan David Ríos y Andrey Estupiñán fueron ofrecidos al club, aunque no son prioridad en este momento. La intención de Torres es reforzar principalmente el mediocampo, una de las zonas más débiles del último semestre.
“Millonarios está lleno de jugadores buena gente, pero falta alguien que imponga respeto dentro del campo”, comentó Arango, reflejando la urgencia de sumar experiencia y carácter en la plantilla azul.