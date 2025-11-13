Jugador mundialista rechazó a Millonarios: Se complica el mercado azul

El conjunto embajador ya piensa en la próxima temporada y busca refuerzos de peso para recuperar protagonismo. Sin embargo, uno de los nombres más importantes que sonó para reforzar el mediocampo ya le cerró la puerta al club azul.

Millonarios termina un año para el olvido

Con la victoria 1-2 ante Boyacá Chicó, Millonarios cerró un 2025 decepcionante, en el que el equipo quedó eliminado de la Liga BetPlay con varias fechas de anticipación y sin cumplir los objetivos trazados en el llamado “plan quinquenal” 2021-2025.

La falta de jerarquía, el bajo nivel de varios titulares y la ausencia de liderazgo en el campo fueron las principales falencias del semestre. Por eso, el técnico Hernán Torres y la directiva ya trabajan en la reconstrucción del plantel.