Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 13:54
Jugador pretendido por América no se escondió: "Me inclino por Cali"
Los Diablos Rojos han estado muy atentos a la situación contractual del mediocampista.
Es bien sabido que el deseo de América de Cali es fichar al mediocampista Jannenson Sarmiento, un atlanticense quien actualmente se desempeña en Unión Magdalena y estaría próximo a salir de esa institución.
Puede leer: Equipo de Liga Betplay anunció la salida del DT y confirmó su remplazo
Desde hace varios meses la dirigencia de América le sigue la pista al futbolista, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Unión Magdalena y ha manifestado su intención de salir, pero el presidente -y dueño- Eduardo Dávila no le ha dado 'luz verde' para marcharse.
El jugador, marcado con la camiseta '10' sigue siendo la figura de un Unión que lucha por mantener la categoría, y América ha manifestado la intención de ficharlo para el próximo semestre. Ahora, Sarmiento se refirió a esta posibilidad.
Lo que dijo Jannenson Sarmiento sobre su posible llegada a América
En un diálogo con 'Zona Libre de Humo', el futbolista reconoció que desde hace meses supo de la intención de los Diablos por ficharlo, pues reconoció que "América siempre ha mostrado mucho interés y eso lo agradezco".
No obstante, Jannenson Sarmiento soltó un comentario inesperado que tiene que ver con el rival de patio de América, pues ante los acercamientos que ha tenido para salir del Unión, comentó: "Yo me inclinaría más por el Cali".
Posteriormente, el volante de 25 años se refirió a la posibilidad de salir del Ciclón Bananero, pues comentó: "Seguramente si me voy a la B con el Unión Magdalena esas oportunidades de estar en otro equipo se me van a cerrar".
Le puede interesar: Junior se reforzaría con un extremo 'top' de la Liga Betplay
Claro está que, según Sarmiento, "con el señor (Eduardo) Dávila todo está tranquilo, con las conversaciones que se han dado se ha mejorado mucho", manifestando que no ha habido inconvenientes recientemente.
Por último, Jannenson Sarmiento habló acerca de lo que le puede aportar al equipo que llegue: "Mi posición natural siempre ha sido la del volante 10, cuando fui a Uruguay me inclinaron más a la banda, me siento cómodo en las dos posiciones".
Se espera que en el próximo mercado de fichajes, el futbolista de Unión Magdalena y con pasado en Danubio de Uruguay y Moca de República Dominicana, cambie de equipo.
Fuente
Antena 2