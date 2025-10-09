Jugador pretendido por América no se escondió: "Me inclino por Cali"

Es bien sabido que el deseo de América de Cali es fichar al mediocampista Jannenson Sarmiento, un atlanticense quien actualmente se desempeña en Unión Magdalena y estaría próximo a salir de esa institución.

Desde hace varios meses la dirigencia de América le sigue la pista al futbolista, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Unión Magdalena y ha manifestado su intención de salir, pero el presidente -y dueño- Eduardo Dávila no le ha dado 'luz verde' para marcharse.

El jugador, marcado con la camiseta '10' sigue siendo la figura de un Unión que lucha por mantener la categoría, y América ha manifestado la intención de ficharlo para el próximo semestre. Ahora, Sarmiento se refirió a esta posibilidad.

Lo que dijo Jannenson Sarmiento sobre su posible llegada a América

En un diálogo con 'Zona Libre de Humo', el futbolista reconoció que desde hace meses supo de la intención de los Diablos por ficharlo, pues reconoció que "América siempre ha mostrado mucho interés y eso lo agradezco".