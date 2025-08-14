Actualizado:
Jugador que 'coqueteó' con Santa Fe y América, rompió el silencio: "Mi futuro sería distinto"
Pese a que ambos equipos acercaron ofertas, el dueño se su actual equipo no negoció su salida.
El mercado de fichajes del fútbol colombiano para el segundo semestre de 2025 no estuvo tan movido como en otras ocasiones, y hubo varios futbolistas que pese a sonar para equipos importantes, continuaron en clubes que habitualmente no pelean en la parta alta, o luchan por no descender, inclusive.
Uno de estos casos tiene como protagonista a Jannenson Sarmiento, quien se viene destacando como el mejor futbolista de Unión Magdalena desde hace algunos meses, y estuvo en el radar de Independiente Santa Fe y América de Cali, pero el presidente de su actual equipo no dio 'luz verde' para negociar.
El jugador de 25 años, quien se desempeña como mediocampista ofensivo, integra las filas del Unión desde enero de 2024, y no solo fue buscado por América y Santa Fe sino que, se presume, tuvo ofertas del balompié internacional.
El pasado miércoles 13 de agosto, Unión Magdalena viajó para enfrentarse con Deportivo Cali, y luego del 3-1 en su contra que lo sigue hundiendo en la zona del descenso, el mediocampista habló con medios de comunicación en zona mixta y se desahogó cuando se le preguntó por su futuro deportivo.
Jannenson Sarmiento habló sobre el presidente de Unión Magdalena
"Si por mí fuera, creo que mi futuro sería distinto", dijo Sarmiento, manifestando que su intención ha sido salir vendido del Unión Magdalena y de paso dejarle ganancia al club, pero el presidente y el dueño del equipo lo han impedido.
"Lastimosamente son decisiones que el presidente y el dueño del club han tomado", manifestó Jannenson Sarmiento, quien es uno de los futbolistas más talentosos de la primera división del fútbol colombiano.
Eso sí, los comentarios de Sarmiento aparentemente no fueron malintencionados, y comentó que las Unión Magdalena es un club al que "hay que respetarlo porque tengo contrato y soy de las personas que hacen las cosas honestamente".
"Esperemos qué pasa con mi futuro", comentó Sarmiento, quien seguramente a final de año, muy probablemente con el Unión descendido, forzará nuevamente su salida, pues a la dirigencia le conviene que salga vendido para ganar algo de dinero.
"Por ahora hay que sufrir acá porque estamos viviendo una situación que no es cómoda para nadie, pero toca seguir", dijo el mediocampista, quien sigue destacándose con Unión Magdalena.
Por último, acerca de su vínculo con Unión Magdalena, Jannenson Sarmiento dejó saber que "tengo contrato hasta diciembre de 2026", por lo que, de no salir a más tardar en año y cuatro meses, se marchará como agente libre.
