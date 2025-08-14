Jugador que 'coqueteó' con Santa Fe y América, rompió el silencio: "Mi futuro sería distinto"

El mercado de fichajes del fútbol colombiano para el segundo semestre de 2025 no estuvo tan movido como en otras ocasiones, y hubo varios futbolistas que pese a sonar para equipos importantes, continuaron en clubes que habitualmente no pelean en la parta alta, o luchan por no descender, inclusive.

Uno de estos casos tiene como protagonista a Jannenson Sarmiento, quien se viene destacando como el mejor futbolista de Unión Magdalena desde hace algunos meses, y estuvo en el radar de Independiente Santa Fe y América de Cali, pero el presidente de su actual equipo no dio 'luz verde' para negociar.

El jugador de 25 años, quien se desempeña como mediocampista ofensivo, integra las filas del Unión desde enero de 2024, y no solo fue buscado por América y Santa Fe sino que, se presume, tuvo ofertas del balompié internacional.

Puede leer: James Rodríguez podría salir de León por diferencias con el nuevo DT

El pasado miércoles 13 de agosto, Unión Magdalena viajó para enfrentarse con Deportivo Cali, y luego del 3-1 en su contra que lo sigue hundiendo en la zona del descenso, el mediocampista habló con medios de comunicación en zona mixta y se desahogó cuando se le preguntó por su futuro deportivo.

Jannenson Sarmiento habló sobre el presidente de Unión Magdalena

"Si por mí fuera, creo que mi futuro sería distinto", dijo Sarmiento, manifestando que su intención ha sido salir vendido del Unión Magdalena y de paso dejarle ganancia al club, pero el presidente y el dueño del equipo lo han impedido.