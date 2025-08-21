Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 18:49
Jugadores de Millonarios se dijeron de todo; Mackalister Silva dio detalles
La reunión entre futbolistas, sin directivos, se dio este jueves tras la salida de David González.
Este jueves 21 de agosto Millonarios FC citó a una conferencia de prensa en la que participaron el capitán David Mackalister Silva, el presidente Enrique Camacho y el gerente deportivo Ricardo 'Gato' Pérez. La intención fue rendir algunas explicaciones acerca del proyecto deportivo y la situación actual del equipo, que viene de cesar al entrenador David González.
Ante los medios de comunicación, hubo comentarios interesantes por parte de los tres sujetos citados previamente, quienes se mostraron afectados por la salida de González y el presente deportivo de Millonarios. David Mackalister Silva además dio detalles de una reunión que hubo con el plantel.
Mackalister Silva contó cómo fue la reunión entre jugadores de Millonarios
Inicialmente, se dedujo que los jugadores lamentan la salida de David González, pues se trata de un entrenador que inicialmente había generado conexión con el grupo, pero los resultados no lo acompañaron.
De hecho, Mackalister Silva reconoció ante los medios que "no supimos interpretar toda esa información que nos dieron", ya que considera a González y su cuerpo técnico como "capacitado" para dirigir a Millonarios.
Posterior a la rueda de prensa, Carolina Castellanos, periodista de RCN Radio, dio información adicional con base en una conversación que tuvo con Mackalister Silva, sobre quien dijo que "se le quebró la voz al hablar de la salida de David González".
Además, enfatizó en que "hubo una reunión entre jugadores sin directivos", la cual consideran clave para el futuro deportivo de Millonarios, pues los futbolistas han sido claros en que son los principales responsables de los malos resultados conseguidos recientemente.
En cuanto a la reunión que hubo entre los jugadores, aparentemente hubo un desahogo, se habló de varios temas futbolísticos y "se tocó lo extradeportivo y el compromiso es este sábado revertir sí o sí la situación".
¿Quién será el técnico de Millonarios contra Junior este sábado?
Entre otras cosas, se confirmó que Carlos Giraldo será el técnico de Millonarios contra Junior este sábado por la octava fecha de la Liga Betplay. El entrenador hacía parte del cuerpo técnico de David González y se sumará al del DT entrante.
Detalles de la charla de Mackalister Silva con los jugadores de Millonarios
Fuente
Antena 2