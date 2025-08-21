Jugadores de Millonarios se dijeron de todo; Mackalister Silva dio detalles

Este jueves 21 de agosto Millonarios FC citó a una conferencia de prensa en la que participaron el capitán David Mackalister Silva, el presidente Enrique Camacho y el gerente deportivo Ricardo 'Gato' Pérez. La intención fue rendir algunas explicaciones acerca del proyecto deportivo y la situación actual del equipo, que viene de cesar al entrenador David González.

Ante los medios de comunicación, hubo comentarios interesantes por parte de los tres sujetos citados previamente, quienes se mostraron afectados por la salida de González y el presente deportivo de Millonarios. David Mackalister Silva además dio detalles de una reunión que hubo con el plantel.

Mackalister Silva contó cómo fue la reunión entre jugadores de Millonarios

Inicialmente, se dedujo que los jugadores lamentan la salida de David González, pues se trata de un entrenador que inicialmente había generado conexión con el grupo, pero los resultados no lo acompañaron.

De hecho, Mackalister Silva reconoció ante los medios que "no supimos interpretar toda esa información que nos dieron", ya que considera a González y su cuerpo técnico como "capacitado" para dirigir a Millonarios.