Jugadores del Cali se rebelaron: "No están bien por falta de pago"

La situación económica de Deportivo Cali no es buena, pues el equipo viene de un año muy malo, y ahora, en el 2025-1, está cerca de quedar sin chance de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El mal andar corre por varios aspectos, entre ellos, el económico.

Las deudas que tiene el Cali lo han obligado a entrar en una reestructuración, y en lo deportico no hay luces de mejora, pues si bien tuvo algunos tramos positivos en donde incluso le ganó al líder Atlético Nacional, está al borde de la eliminación. Jugadores han manifestado que les deben algunas quincenas, y esto juega en contra.

Vea también: Liverpool le hace nuevo guiño a Luis Díaz: ¿Lista la renovación?

Sobre esto habló el delantero Felipe Pardo, actual jugador de Alianza FC, quien viene de hacerle gol al Cali en la victoria 2-0 en Valledupar, En 'Deportes sin tapujos', el atacante se refirió a la actualidad del cuadro vallecaucano.

Jugadores del Cali reconocieron que el mal momento deportivo obedece a la falta de pago

"Algunos jugadores del Cali me manifestaron el domingo que no estaban bien por la falta de pago", dijo Felipe Pardo, quien claramente no dio nombres para proteger a sus colegas. De esta forma, confirmó la situación que vive el equipo y el inconformismo de los futbolistas del cuadro vallecaucano.